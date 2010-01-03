  1. استانها
  2. گلستان
۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۴۴

2500 مدرسه گلستان دارای انجمن اولیا و مربیان هستند

2500 مدرسه گلستان دارای انجمن اولیا و مربیان هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول انجمن اولیا و مربیان سازمان آموزش و پرورش گلستان گفت: دو هزار و 534 مدرسه از مجموع دو هزار و 850 واحد آموزشی استان دارای انجمن اولیا و مربیان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی لک زایی ظهر یکشنبه در جلسه کارشناسان آموزش و پرروش استان در گنبد افزود: 20 هزار نفر در این انجمنها عضویت دارند و در فرآیند تعلیم و تربیت همکاری می کنند.

وی اظهار داشت: در سال گذشته 279 انجمن اولیا و مربیان استان در سطح کشوری، استانی و شهرستانی نمونه شدند که از این تعداد 54 نفر نمونه کشوری هستند.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت اولیا و مربیان در امور مدرسه الزامی است و در رفع مشکلات فراروی این نهاد کمک می کند.

به گفته لک زایی، امسال 20 هزار جلسه آموزشی برای خانواده های استان در منطقه برگزار شد و آموزشهای لازم به متقاضیان داده شد.

301 هزار دانش آموز در گلستان وجود دارد.

کد مطلب 1010426

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها