2500 مدرسه گلستان دارای انجمن اولیا و مربیان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی لک زایی ظهر یکشنبه در جلسه کارشناسان آموزش و پرروش استان در گنبد افزود: 20 هزار نفر در این انجمنها عضویت دارند و در فرآیند تعلیم و تربیت همکاری می کنند.

وی اظهار داشت: در سال گذشته 279 انجمن اولیا و مربیان استان در سطح کشوری، استانی و شهرستانی نمونه شدند که از این تعداد 54 نفر نمونه کشوری هستند.

وی خاطرنشان کرد: مشارکت اولیا و مربیان در امور مدرسه الزامی است و در رفع مشکلات فراروی این نهاد کمک می کند.

به گفته لک زایی، امسال 20 هزار جلسه آموزشی برای خانواده های استان در منطقه برگزار شد و آموزشهای لازم به متقاضیان داده شد.

301 هزار دانش آموز در گلستان وجود دارد.