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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۵۴

در چهار محال و بختیاری؛

15 هزار تن سبوس در بین دامداران توزیع شده است

15 هزار تن سبوس در بین دامداران توزیع شده است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی از توزیع 15 هزار تن سبوس در بین دامداران استان چهار محال و بختیاری خبر داد.

برزو هیبتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: در هشت ماهه سال جاری سبوس یارانه دار به میزان 14 هزار و 854 تن با نرخ دولتی توسط بخش خصوصی در بین دامداران توزیع شده است.

هیبتیان افزود: این میزان سبوس در بین دامداران هفت شهرستان استان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه این میزان سبوس توزیع شده در استان تا پایان سال زراعی به 20 هزار تن می رسد، بیان داشت: مصرف عمده سبوس را در دام سنگین دانست.

هیبتیان با بیان اینکه مرحله سوم نژاد دام روستایی در هفت شهرستان و 57 روستا شروع شده است، ادامه داد: در این مرحله 45 نفر از کارشناسان دامپروری در انجام عملیات اصلاح نژاد دام مشارکت دارند.

وی بیان کرد: تعداد هفت هزار و 70 دامدار از خدمات یارانه دار در این پروژه استفاده خواهند کرد.

هیبتیان با اشاره به اهمیت اصلاح نژاد دام روستایی خاطرنشان کرد: اعمال روشهای ثبت و مشخصات و رکورد گیری حرکت در جهت حفظ ذخایر ژنتیکی مطلوب، کمک به بهبود و احیا مراتع، افزایش راندمان تولید مثل در دامها و افزایش تولید شیر و گوشت از اهداف این مرحله دانست.

کد مطلب 1010428

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