شهرداری برای تکمیل شبکه فاضلاب خرمشهر با آبفا همکاری کند

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در خرمشهر اظهار داشت: در زمینه حفاری مناطقی که طرح فاضلاب در آنها در حال اجراست نیز نیازمند همکاری بیش از پیش شهرداری بوده، زیرا هر‌گونه تأخیر در اعطای مجوز، کار را دچار وقفه کرده و برنامه‌‌های زمانبندی شده برای پایان کار را از روال خود خارج می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت پایان هرچه سریعتر شبکه فاضلاب خرمشهر در سراسر مناطق این شهرستان خواستار مساعدت مسئولان شهرستان به خصوص در زمینه تامین اعتبارات این طرح شد.

پویا گفت: برای تسریع امور همچنین باید هماهنگی کاملی بین شهرداری، آبفا و شرکت گاز وجود داشته باشد تا تداخلی در کار شبکه لوله‌گذاری فاضلاب و گاز شهری به‌وجود نیاید.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۹۰ کیلومتر از شبکه فاضلاب شهری خرمشهر اجرا شده است، ادامه داد: با تکمیل این مقدار کار ۶۵ درصد از عملیات فاضلاب شهری خرمشهر اجرایی شده و در صورت تخصیص به‌موقع و مناسب اعتبارات، باقی‌مانده کارها نیز در دو سال آینده به پایان خواهد رسید.

پویا تصریح کرد: برای تکمیل طرح جامع فاضلاب خرمشهر بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که از این میزان ۳۰ میلیارد تومان برای احداث و انجام خطوط لوله‌گذاری اصلی شهرستان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: اجرای این طرح شامل ۶۵ کیلومتر خطوط اصلی ،۴۲۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فرعی، ۳۰هزار و ۵۰۰ فقره انشعابات خانگی فاضلاب و ۲۵ ایستگاه پمپاژ اصلی است.

وی ادامه داد: در سالهای گذشته ۱۹۰ کیلومتر شبکه فاضلاب در خرمشهر احداث و از ۲۵ ایستگاه پمپاژ آب پیش‌بینی شده ۱۵ دستگاه ساخته و راه‌اندازی شده که برای این کارها اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان هزینه شده است.

پویا خاطرنشان ‌کرد: برای احداث تصفیه‌خانه جامع فاضلاب خرمشهر کار تملک زمین‌های مورد نیاز از سال ۸۳ آغاز و تا سال گذشته همه استعلامها و مدارک مورد نیاز به مسکن و شهرسازی ابلاغ شد.