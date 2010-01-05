حمایتهای وزارت ارشاد برای رفع مشکلات انجمنهای هنری کافی نیست

ابراهیم حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: ارشاد متولی رسیدگی به امور انجمنهای هنری است اما در این زمینه حمایتهای کافی نداشته است.

وی ادامه داد: وزارت ارشاد می تواند بهترین یاور انجمنهای هنری باشد و شرایطی را فراهم کند که این انجمنها فارغ از دغدغه های مختلف به فعالیت خود به بهترین نحو ادامه دهند.

این هنرمند عنوان کرد: یکی از مهمترین دغدغه های هنرمندان مربوط به مشکلات مالی و نبود درآمد کافی است که این امر مانع شکوفایی توانایی های هنری آنها می شود.

حسنی اظهار داشت: اگر وزارت ارشاد بتواند هنرمندان را از نظر معیشت و مسکن و سایر امور مالی پشتیبانی کند، بخش قابل توجهی از دغدغه های هنرمندان از میان می رود و هنری پویا خواهیم داشت.

هنرمندانی که سرپرست خانواده هستند باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند

وی خاطرنشان کرد: این امر در مورد هنرمندانی که سرپرست خانواده هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است و حمایت ارشاد در این خصوص کمک می کند که این هنرمندان کمتر دغدغه گذران زندگی خود و خانواده با درآمد ناچیز را داشته باشند.

حسنی یادآور شد: البته ارشاد حمایتهای زیادی از هنرمندان داشته اما این حمایتها کافی نبوده و به بسیاری از نیازها در این زمینه پاسخ نداده است.

وی اضافه کرد: انجمن خوشنویسان کرج از مهمترین مراکز هنری است که وزارت ارشاد باید نیازهای هنرمندان عضو در این انجمن را تا حد ممکن در نظر داشته باشد و به تامین آنها کمک کند.