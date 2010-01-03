900 کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی در خراسان جنوبی ضبط شد‌

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای نظارت و بازرسی بر مراکز تولید و عرضه فرآورده‌های خام دامی، طرح یکروزه ضربتی نظارت بهداشتی در سطح استان اجرا شد.

وی تصریح کرد: در این طرح از 743 مرکز تولید و عرضه فرآورده‌های خام دامی و همچنین مراکز بسته ‌بندی بازدید به عمل آمد که طی آن جمعا مقدار 900 کیلو گرم از انواع فرآورده‌های غیربهداشتی شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، دل و جگر مرغ و غیره ضبط شد.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت و جایگاه بهداشت در سلامت افراد جامعه و خطرات ناشی از مسمومیت‌های غذایی در انسان که گاهی سبب مرگ نیز می‌ شوند، افزود: متخلفان بهداشتی به مراجع ذیربط معرفی و با آنها برخورد قانونی می‌ شود.

رئیس شبکه دامپزشکی بیرجند نیز در این جلسه گفت: از 12 دی ماه سال جاری فاز بیستم واکسیناسیون علیه بیماری تب برفکی در دام‌های و سنگین در سطح شهرستان آغاز شده است.

محمد مرتضوی بیان داشت: این دوره از عملیات مایه‌ کوبی توسط بخش دولتی و با همکاری بخش خصوصی دامپزشکی شهرستان بیرجند صورت می ‌گیرد که از مجموع 184 هزار راس گوسفند و بز 84 هزار راس توسط بخش خصوصی و 100 هزار راس توسط اکیپ ‌های بخش دولتی واکسینه می ‌شوند.

به گفته وی پیش ‌بینی می‌ شود در این طرح حدود هفت هزار و 500 راس گاو و گوساله علیه بیماری تب برفکی مایه‌ کوبی شوند.

مرتضوی با اشاره به انتشار سریع این بیماری از یک واحد آلوده به سایر واحدهای دامی موثرترین راه مقابله و پیشگیری از این بیماری را واکسیناسیون همزمان جمعیت دامی دانست و از همه دامداران شهرستان خواست تا با اکیپ‌های دامپزشکی همکاری کنند.