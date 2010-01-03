مهدی سنایی که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد در خصوص ضرب الاجل یک ماهه ایران به 1+5 برای تامین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران تصریح کرد: هشدار اخیر ایران ناشی از این است که مذاکرات و پیشنهادات چند ماهه اخیر پیرامون مسائل هسته ای به نتیجه نرسیده است و علاوه بر این ایران نشان داد که تعیین ضرب الاجل از سوی آمریکا مشکلی را حل نمی کند.

نماینده نهاوند با بیان اینکه طرف مقابل باید نسبت به موضوع هسته ای ایران واقع بینانه رفتار کند گفت: حل مشکل تنها با تفاهم ممکن است در غیر این صورت نتایج نامناسبی به دست خواهد آمد.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه با اشاره به تهدیدهای آمریکا مبنی بر تشدید تحریم ها و صدور قطعنامه علیه ایران از سوی شورای امنیت یادآور شد: تحریم و قطعنامه راه حل نیست بلکه عکس العمل جدی ایران را در رابطه با کاهش همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را به دنبال دارد.

این کارشناس مسائل بین المللی ادامه داد: مهلت ایران نشان داد که ایران به دنبال تامین سوخت رآکتور تهران است و تامین سوخت را حق خود می داند و جامعه بین الملل باید طبق وظیفه اعلام کند تا چه زمانی و چگونه قرار است سوخت رآکتور تهران را تامین کند.

سنایی در خصوص دیگر محور ضرب الاجل ایران برای طرف مقابل گفت: ایران همچنین اعلام کرده است که رسیدن به نتیجه تنها از راهکار تفاهم حاصل می شود و طرف مقابل باید حقوق هسته ای ایران را به رسمیت بشناسد.

وی در پایان با بیان اینکه سیاست تشویق و تنبیه که از سوی اوباما دنبال می شود ادامه روندی است که در دوران بوش شکل گرفت، خاطر نشان کرد: مذاکرات ایران و 1+5 باید از روند فعلی خارج شود و طرف مقابل حقوق ایران را در رابطه با مسائل هسته ای به رسمیت بشناسند و ایران نیز باید از ظرفیت های جدید در مذاکرات آتی بهره بگیرد.