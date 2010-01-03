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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۱۴

ابتدای سال آینده؛

همایش سراسری عفاف و حجاب در یاسوج برگزار می شود

همایش سراسری عفاف و حجاب در یاسوج برگزار می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: دومین همایش سراسری عفاف و حجاب از سی و یکم فروردین تا دوم اردبیهشت 89 در یاسوج برگزار می شود.

دبیر علمی این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، گفت: تبیین واقع بینانه مسئله حجاب و عفاف ازنگاه جامعه شناختی و اندیشه دینی، ارتقاء روح معنویت درجامعه و ترویج حجاب و پوشش اسلامی در میان دانشجویان از مهمترین اهداف برگزاری این همایش است.

دکتر محمد ذوالعدل افزود: این همایش در حدود 15محور از جمله حجاب و عفاف در ادیان و مکاتب، حجاب و عفاف در بین اقوام، حجاب و عفاف از منظر روانشناسی و جامعه شناسی، مهندسی فرهنگی و حجاب و عفاف، حجاب و عفاف و فعالیت های فردی و اجتماعی، رسانه و عفاف و حجاب و ... برگزار می شود.

وی بیان کرد: مهلت ارسال مقالات نیز تا پایان دی ماه سال جاری می باشد و این زمان تمدید نخواهد شد.

دبیر همایش سراسری حجاب و عفاف یادآور شد: تاکنون53 مقاله از دانشگاه های سراسر کشور به دبیرخانه این همایش ارسال شده است.

ذوالعدل اظهار داشت: از آقایان حداد عادل رییس کمیسیون فرهنگی مجلس و حجت الاسلام رنجبران معاونت فرهنگی نهاد ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی کشور برای شرکت در این همایش دعوت به عمل آمده است.

 آدرس اینترنتی این همایش www.hejab-yums.cam می باشد.

کد مطلب 1010446

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