اعتبارات فرهنگی فارس با محوریت مساجد و نمازخانه ها هزینه شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمد زاده در شورای آموزش و پرورش استان فارس افزود: نمازخانه مدارس نباید فقط محل برگزاری نماز باشد بلکه باید به کانونی جهت فعالیت نیروهای ارزشی و حزب الهی تبدیل شود .

استاندار فارس همچنین بر لزوم مستحکم تر شدن پیوند مساجد و مدارس و حضور پر رنگ تر روحانیت در مدارس تاکید کرد و افزود: اندیشه های امام راحل(ره) و رهبری معظم انقلاب و اندیشمندان اسلام ناب محمدی(ص) باید با هنرمندی و به تناسب هر مقطع تحصیلی در بین دانش آموزان ترویج داده شود و دانش آموزان با اندیشمندان معاصر دینی از جمله علامه طباطبایی، شهید مطهری، آیت الله مصباح یزدی، آیت الله جوادی آملی، چهره های ارزشمند دوران دفاع مقدس و چهره های مطرح استانی آشنا شوند.

احمدزاده بر لزوم استفاده از کتب اندیشه ای مانند صفیحه نور و کتب شهید مطهری در کتابخانه های مدارس تاکید و تصریح کرد: مسئولان آموزش و پرورش باید با ظرافت و هنرمندی و استفاده از کارشناسان خبره و متبحر اندیشه های اسلام ناب محمدی (ص) را در بین دانش آموزان ترویج کنند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به لزوم تسریع در اجرای پروژه های آموزش و پرورش استان، خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی استان باید پیگیر امور باشند نه اینکه از طریق نامه نگاری منتظر بمانند تا کارها به پیش رود.

استاندار فارس همچنین تاکید کرد که مدیران دستگاههای اجرایی باید گزارشهای خود را بر اساس واقعیات و دقیق، تنظیم و ارائه کنند.

احمد زاده در ادامه نشست پس از دریافت گزارشات عملکرد معاونت ها و حوزه های مختلف سازمان آموزش و پرورش استان فارس دستوراتی را در زمینه های مختلف خطاب به رئیس این سازمان و مسئولین ذیربط صادر کرد.