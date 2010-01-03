به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد دکترسیدمحمد حسینی در متن نامه خود به علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن آورده است: همان‌طور که مطلعید زیرساخت‌های صنعتی تولید و تکثیر لوح فشرده سی دی و دی وی دی با انتقال فناوری‌های پیشرفته و ورود خطوط تولید در یک دهه گذشته در کشور فراهم گردید و واحدهای صنعتی (بیش از 15 کارخانه) با مجوز آن وزارتخانه ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، امکان نشر و گسترش محتوا به صورت نرم‌افزار، متن، فیلم و موسیقی را فراهم آوردند.

در ادامه نامه وی آمده است: متاسفانه با اینکه تکنولوژی تولید و تکثیر قالب سی دی به دلیل آسیب‌پذیری و حجم ناچیز اطلاعاتی چند سالی است در جهان کنار گذاشته شده است؛ با این حال اغلب واحدهای صنعتی فعال کشور با وارد کردن این تکنیک منسوخ شده از ارتقای وضع موجود باز‌مانده‌اند.

این عمل موجب شده است محصولات داخلی از عرضه کیفی مناسبی برخوردار نباشند و از استانداردهای رایج فاصله بسیاری داشته باشند و زمینه صدور محصولات فرهنگی کشورمان در قالب‌های پیشرفته نظیر دی وی دی و blu-ray با موانع جدی رو به ‌رو شود.

کشورهای تولیدکننده ماشین‌آلات نیز به دلیل عدم سیاست‌گذاری مشخص در سازمان‌های مسئول کشورمان، فناوری‌های منسوخ شده خود را به کشور ما سراریز کرده، در عرصه نبرد رسانه‌ای و اطلاعاتی محدودیت‌هایی را در زمینه نشر و تکثیر محتوا بر ما تحمیل کرده‌اند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان نامه خود پیشنهاد کرده است، وزارت صنایع و معادن در صدور مجوزهای جدید، به ورود تکنولوژی پیشرفته‌تر توجه کند تا ضمن ممانعت از تضییع منابع ارزی کشور، موجب ارتقای کیفی محصولات فرهنگی شود.

