اعتبار نگهداری راههای خراسان جنوبی10 برابر کمتر از نیاز واقعی است

ابراهیم نصری در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، افزود: راه‌های استان از 30 سال گذشته روکش آسفالت نشده بود اما در دو سال اخیر شش پیمانکار برای آسفالت راه‌های شریانی جذب و 200 میلیارد ریال هزینه شد به طوری که در حال حاضر یک چهارم راه‌ها روکش شده است.

وی ادامه داد: بر اساس نرم بین ‌المللی هر سال سه تا پنج درصد ارزش راه‌ها باید برای نگهداری اختصاص یابد تا راه مورد رضایت کاربران باشد.

به گفته وی با توجه به اینکه راه‌های استان یک هزار و 500 میلیارد تومان ارزش دارد باید حدود 75 میلیارد تومان هر ساله صرف نگهداری راه‌ها شود و این در حالی است که کل بودجه اختصاص یافته از ابتدا تا کنون 85 میلیارد تومان بوده است.

مدیر کل راه و ترابری خراسان جنوبی اعتبارات فصل راه و ترابری را 770 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: از این میزان 210 میلیارد ریال استانی و 560 میلیارد ریال ملی است.

نصری افزایش اعتبارات ملی را نشان توجه دولت به محرومیت ‌زدایی دانست و ادامه داد: خراسان جنوبی در مقایسه با استان‌های پرتردد عقب است.

وی از افزایش اعتبارات در حوزه راه روستایی خبر داد و یادآور شد: در این حوزه بودجه استان در این فصل 115 میلیارد ریال است که تا پایان سال به 150 میلیارد تومان افزایش می ‌یابد.

وی اعتبارات استانی و ملی امسال راه‌های روستایی استان را 210 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: صددرصد راه‌های روستاهای فردوس از راه آسفالته برخوردارند و آسفالت راه‌های بشرویه، بیرجند، نهبندان و سربیشه در اولویت بعدی است.

وی به رفع نقاط حادثه‌خیز استان اشاره کرد و افزود: 15 نقطه در استان وجود داشت که برطرف کردن شش مورد آن شامل ورودی شوکت ‌آباد، مرک، شهید زارع، منصورآباد، تقاطع مود و شوسف در اولویت بود.

مدیر کل راه و ترابری خراسان جنوبی گفت: وضعیت 9 نقطه حادثه ‌خیز دیگر نیز در قالب طرح‌های ایمن‌سازی ساماندهی شده است و این نقاط در شهرستان درمیان، سه راهی منصورآباد و گردنه سلیمانی قرار دارد.

نصری شاخص‌ های موردنظر برای یک نقطه حادثه‌ خیز را وقوع پنج تصادف منجر به فوت، هفت تصادف منجر به جرح یا وقوع 10 تصادف عنوان کرد و یادآور شد: در استان چنین مواردی مشاهده نشده اما با هدف جلوگیری از تداخل نقص جاده در بروز فوت و تصادف، رفع مشکل این نقاط در دستور کار قرار گرفته و اجرایی شده است.

وی به افزایش 60 درصدی تصادفات در راه‌های روستایی و فرعی اشاره کرد و اظهار داشت: از یک هزار و 100 کیلومتر راه روستایی نیازمند اصلاح 80 درصد ساماندهی شده است و ایمنی جاده با مبلمان آن، سرعت مطمئنه و روکش آسفالت مرتبط است.

وی با اشاره به اینکه در مبلمان جاده توجه به خط‌ کشی و نصب علایم ضرورت دارد، بیان داشت: پیش از پایان یافتن برنامه پنجم توسعه صد‌درصد روستاهای بالای 20 خانوار استان از راه برخوردار می‌ شوند که ایمن‌سازی این معابر نیز از اولویت‌های برنامه است.