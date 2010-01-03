سید عباس دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این کتابچه در تیراژ دو هزار نسخه و با 70 میلیون ریال هزینه به چاپ رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در این کتاب به معرفی مناطق نمونه گردشگری استان که دارای قابلیت سرمایه گذاری هستند پرداخته شده است، گفت: این کتابچه به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده است.

به گفته وی، این کتابچه برای فراهم کردن زمینه آشنایی سرمایه گذاران خارجی با مناطق و قابلیت های سرمایه گذاری در استان سمنان و آشنایی با قوانین به زبان انگلیسی منتشر شده است .

معاون سرمایه گذاری و طرح های اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان ادامه داد: این کتابچه دارای چهار فصل است که در سه فصل اول آن به معرفی استان سمنان، شهرها و مناطق نمونه گردشگری، روستاهای هدف گردشگری پرداخته است.

به گفته وی، در فصل چهارم به مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری پرداخته شده است .

دانایی با بیان اینکه این کتابچه در قطع رحلی و در 127 صفحه رنگی با کاغذ گلاسه منتشر شده است، یادآور شد: به زودی کتاب معرفی استان سمنان نیز منتشر می شود.