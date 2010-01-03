46 کیلوگرم کراک در سمنان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سردار قاسم نصری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان گفت: ماموران انتظامی شاهرود روز گذشته ضمن دستگیری دو عامل قاچاق هروئین فشرده 46 کیلوگرم کراک را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: پیگیری های اطلاعاتی ماموران انتظامی شهرستان شاهرود منجر به شناسایی دو عامل قاچاق هروئین فشرده و نحوه حمل یک محموله کراک شد.

به گفته وی، سوداگران مرگ که قصد جابجایی این محموله را از طریق ناوگان حمل ونقل عمومی داشتند، توسط ماموران ایستگاه بازرسی شهید نوری شاهرود شناسایی شدند.

وی با بیان اینکه این دو قاچاقچی اهل و ساکن زاهدان هستند، گفت: این قاچاقچیان به عنوان مسافران اتوبوسی که از مشهد عازم تهران بود دستگیر شدند که متهمان در ابتدای بازجویی دو کیسه مشکوک همراه خود را حاوی کشک اعلام کردند که در ادامه تحقیقات مشخص شد کشک ها، مقدار 46 کیلوگرم هرویین فشرده از نوع کراک است.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه مبارزه با گسترش مواد مخدر عزمی عمومی را می طلبد، خاطرنشان کرد: توجه به ارزشها و عوامل فرهنگی و همچنین اصلاح برخی آداب و رسوم اجتماعی مانند تصور غلط عامیانه مبنی بر مسکن بودن مواد مخدر، می تواند در کاهش گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد نقشی موثر داشته باشد.