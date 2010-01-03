پنجهزار نفر در روستای سرخ قلعه آب آشامیدنی سالم ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، با وجود بارش باران بی سابقه و بروز سیل در شهرستانهای جنوبی کرمان این شهرستانها همچنان با مشکل کم آبی ناشی از خشکسالی 10 ساله مواجه هستند.

کمبود منابع آبی و خشکیدگی منابع آبی در برخی مناطق مشکلاتی را برای ساکنین جنوب کرمان به خصوص روستانشینان به وجود آورده است.

در این میان 500 خانوار روستای آزاد شهر دهستان سرخ قلعه علیرغم لوله کشی آب، در زمینه تامین آب شرب با مشکل مواجه شده اند.

یکی از اهالی روستای آزاد شهر در این زمینه می گوید: با وجودیکه چند سال است که لوله کشی آب داریم اما در طول روز تنها یک ساعت آب در سیستم لوله کشی وجود دارد.

وی گفت: عملا مجبوریم برای تامین آب چندین کیلومتر راه بپیمائیم و با ظرف، آب مورد نیاز خود را تامین کنیم.

یکی دیگر از روستائیان با اشاره به خشک شدن چاههای آب منطقه گفت: 500 خانوار با جمعیت پنجهزار نفر در روستای آزاد شهر زندگی می کنند که برای تامین آب با مشکل مواجه هستند شغل اصلی مردم این منطقه نیز کشاورزی است اما عملا از منابع آب کافی برای آبیاری مزارع برخوردار نیستیم.

وی افزود: چاههای منطقه خشک شده اند و هم اکنون تنها یک حلقه چاه در منطقه وجود دارند که همه برای تامین آب از آن استفاده می کنند که اگر این چاه هم خشک شود با مشکل جدی مواجه می شویم.

این روستانشین روستای آزاد شهر اضافه کرد: ساخت و سازهای زیادی در این منطقه توسط دولت صورت گرفته است، به خصوص در بخش مسکن با کمک دولت تحولی در منطقه انجام گرفته است که در صورت بی آبی درنهایت مردم مجبور به کوچ به سایر مناطق و بی ثمر ماندن ساخت و سازها خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه مردم با مشکل تامین آب آشامیدنی مواجه هستند از مسئولان می خواهیم که حداقل 10 تانکر آب با فاصله در اطراف خانه های بگذارند تا در برنامه میان مدت و یا دراز مدت این مشکل را برطرف کنند.

مدیر آب و فاضلاب روستایی قلعه گنج نیز در این زمینه می گوید: هفت حلقه چاه آب شرب از کهنوج تا قلعه گنج دچار افت شدید آب شده اند که یکی از این مناطق در دهستان قلعه گنج است.

محمد سفلایی عنوان کرد: دبی آب در این منطقه به دلیل کاهش بارندگی و افت آب از 20 لیتر آب در ثانیه به دو لیتر آب در ثانیه رسیده است که نشان دهنده وضعیت این منطقه است.

سفلایی خاطر نشان کرد: این میزان آب نیاز مردم را تامین نمی کند و برای حل این مشکل اقدام به نوبت بدنی آب و ایجاد چند حوضچه کرده ایم.

وی افزود: مسئولان در سطح شهرستان و استان قول مساعد و پیگیری لازم برای حل مشکل کم آبی در این منطقه داده اند و امیدواریم بزودی اعتبار مورد نیاز برای حل مشکل آب این مناطق اختصاص یابد.

به دلیل خشکسالی طی سالهای گذشته بسیاری از منابع آبی منطقه دچار افت آب و یا خشکیدگی کامل شده اند و سطح آبهای زیر زمینی که مهمترین منبع تامین آب شرب منطقه می باشد کاهش چشمگیر یافته است.

نکته حائز اهمیت اینکه شغل اکثر مردم این مناطق کشاورزی می باشد و تامین آب در این بخش نیز همچنان با چالش روبروست.