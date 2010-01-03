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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۳۹

وضعیت وام شهریه مشخص شد/

تامین 86 میلیارد تومان وام شهریه/ شناسایی مستحق ترین دانشجویان

تامین 86 میلیارد تومان وام شهریه/ شناسایی مستحق ترین دانشجویان

معاون دانشجویی وزیر علوم از واریز 86 میلیارد تومان از اعتبار وام شهریه دانشجویان به حساب صندوق رفاه دانشجویان خبر داد و گفت: فقط 15 درصد متقاضیان وام شهریه از این وام بهره مند می شوند بنابراین از دانشگاهها خواسته شد وام را به مستحق ترین دانشجویان ارائه کنند.

محمود ملاباشی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: 72 درصد از 120 میلیارد تومان بودجه مربوط به وام شهریه امسال دانشجویان شهریه پرداز به صندوق رفاه دانشجویان واریز شد که این اعتبار مربوط به دانشجویان شهریه پرداز کل کشور اعم از وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور، علمی کاربردی، آموزشکده های وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاههای غیر دولتی غیر انتفاعی است.

معاون دانشجویی وزیر علوم افزود: صندوق رفاه دانشجویان سهمیه وام هر دانشگاه را به محض اینکه آمار دانشجویی سال تحصیلی 89-88 آن دانشگاه به تأیید موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برسد، در اختیار دانشگاه قرار می دهد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به تحقق حداقل 10 درصد دیگر اعتبار وام شهریه دانشجویان تا پایان اسفندماه گفت: پیشنهاد 240 میلیارد تومانی برای اعتبار وام شهریه دانشجویان شهریه پرداز کشور ارائه شده بود اما امسال نیز مانند چند سال گذشته فقط 120 میلیارد تومان آن تصویب شد.

ملاباشی با بیان اینکه فقط حدود 15 درصد از متقاضیان وام شهریه امسال می توانند از این وام بهره مند شوند، خاطرنشان کرد: شاخص هایی به دانشگاهها پیشنهاد شده تا معاونتهای دانشجویی و فرهنگی اولویت ها در اختصاص وام شهریه به متقاضیان این وام را تعیین کنند و بر اساس شناختی که دارند وام شهریه را به مستحق ترین متقاضی بپردازند.

کد مطلب 1010466

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