نظریه اجتماعی در قرن بیستم بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسندگان در این اثر با بررسی مکاتب کلاسیک جامعهشناسی، نظریه اجتماعی در قرن بیستم را مورد بررسی قرار داده است.
نویسندگان در این کتاب به توسعه و پیشرفت نظریه اجتماعی میپردازند. از این رو آنها به بررسی آراء اندیشمندان و بررسی مکاتب کلاسیک جامعهشناسی پرداختهاند.
نویسندگان معتقد هستند که در این اثر توانستهاند شکاف بین فلسفه و نظریه اجتماعی را بر طرف کنند. به این منظور در این اثر به طور ویژه به بررسی آرای میشل فوکو، آنتونی گیدنز و یورگن هابرماس پرداخته شده است.
در این اثر جامعه شناسی عملگرای فرانسه و جامعهشناسی فرهنگی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
نویسندگان در اثر خود به آرای جامعهشناسان معاصری چون مانوئل کاستلز، مایکل مان و تدا اسکاچپول پرداختهاند.
این کتاب توسط انتشارات ویلی و بلکول منتشر شده است.
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