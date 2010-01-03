100 میلیارد تومان برای افتتاح طرحهای درمانی خیرین فارس نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی محمد حسام ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: برای تامین این اعتبار نیاز به تسریع در اجرای قانون 40 به 60 دولت و حمایت نیک اندیشان استان است.

وی اضافه کرد: در صورتیکه که این قانون دولت به خوبی اجرا شود نیک اندیشان فارس تمایل بیشتری برای مشارکت در ساخت مراکز خیریه و درمانی خواهند داشت.

مشاور عالی فنی و عمرانی مجمع خیرین تامین سلامت استان فارس با اشاره به مشارکت خیرین در پروژه های عمرانی و درمانی شیراز و استان فارس متذکر شد: هم اکنون طرحهای مختلف درمانی از جمله ساخت بیمارستان بزرگ سوختگی امیر المومنین با 30 درصد پیشرفت و 60 هزار متر مربع مساحت، مرکز آموزشی - درمانی و پژوهشی بیمارستان بزرگ پیوند اعضای ابوعلی سینا با 30 درصد پیشرفت و 650 هزار متر مربع مساحت، بیمارستان ارسنجان با 10 هزار متر مربع مساحت و بیمارستان کوار نیز با 10 درصد پیشرفت و 35 هزار متر مربع مساحت و ... در دست اجراست.

حسام یادآور شد: در شش سال گذشته با همکاری نیک اندیشان عرصه سلامت بیمارستان قلب کوثر، بیمارستان مادر و کودک غدیر، بیمارستان سرطان شناسی امیر، هفت اقامتگاه همراه بیمار و مراکز متعدد بهداشتی - درمانی و اورژانس و خانه بهداشت در شهرستانهای مختلف استان با مساحت 10 هزار متر مربع افتتاح و به بهره برداری رسیده است.

وی از دیگر فعالیتهای عمرانی انجام شده توسط خیرین تامین سلامت فارس را ساخت بخش "آی سی یو" و جراحی در بیمارستان قطب الدین، راه اندازی آزمایشگاه و مرکز توانبخشی قلب و ساختمان فدک بیمارستان قلب الزهرا (س) عنوان کرد.

مشاور عالی فنی و عمرانی مجمع خیرین تامین سلات استان فارس همچنین از راه اندازی دفتر فنی مجمع خیرین تامین سلامت استان خبر داد و افزود: این دفتر با همکاری دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز راه اندازی شده و مشاوره و اجرای طرحها را بر عهده دارد.