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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۲۱

100 میلیارد تومان برای افتتاح طرحهای درمانی خیرین فارس نیاز است

100 میلیارد تومان برای افتتاح طرحهای درمانی خیرین فارس نیاز است

شیراز - خبرگزاری مهر: مشاور عالی فنی و عمرانی مجمع خیرین تامین سلامت استان فارس گفت: برای بهره برداری طرحهای درمانی در دست اجرای این مجمع بیش از 100 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی محمد حسام ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: برای تامین این اعتبار نیاز به تسریع در اجرای قانون 40 به 60 دولت و حمایت نیک اندیشان استان است.

وی اضافه کرد: در صورتیکه که این قانون دولت به خوبی اجرا شود نیک اندیشان فارس تمایل بیشتری برای مشارکت در ساخت مراکز خیریه و درمانی خواهند داشت.

مشاور عالی فنی و عمرانی مجمع خیرین تامین سلامت استان فارس با اشاره به مشارکت خیرین در پروژه های عمرانی و درمانی شیراز و استان فارس متذکر شد: هم اکنون طرحهای مختلف درمانی از جمله ساخت بیمارستان بزرگ سوختگی امیر المومنین با 30 درصد پیشرفت و 60 هزار متر مربع مساحت، مرکز آموزشی - درمانی و پژوهشی بیمارستان بزرگ پیوند اعضای ابوعلی سینا با 30 درصد پیشرفت و 650 هزار متر مربع مساحت، بیمارستان ارسنجان با 10 هزار متر مربع مساحت و بیمارستان کوار نیز با 10 درصد پیشرفت و 35 هزار متر مربع مساحت و ... در دست اجراست.

حسام یادآور شد: در شش سال گذشته با همکاری نیک اندیشان عرصه سلامت بیمارستان قلب کوثر، بیمارستان مادر و کودک غدیر، بیمارستان سرطان شناسی امیر، هفت اقامتگاه همراه بیمار و مراکز متعدد بهداشتی - درمانی و اورژانس و خانه بهداشت در شهرستانهای مختلف استان با مساحت 10 هزار متر مربع افتتاح و به بهره برداری رسیده است.

وی از دیگر فعالیتهای عمرانی انجام شده توسط خیرین تامین سلامت فارس را ساخت بخش "آی سی یو" و جراحی در بیمارستان قطب الدین، راه اندازی آزمایشگاه و مرکز توانبخشی قلب و ساختمان فدک بیمارستان قلب الزهرا (س) عنوان کرد.

مشاور عالی فنی و عمرانی مجمع خیرین تامین سلات استان فارس همچنین از راه اندازی دفتر فنی مجمع خیرین تامین سلامت استان خبر داد و افزود: این دفتر با همکاری دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز راه اندازی شده و مشاوره و اجرای طرحها را بر عهده دارد.

کد مطلب 1010469

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