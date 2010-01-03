خرید 130 هزار تن محصولات کشاورزی توسط تعاون روستایی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، عبدالله محمدفام ظهر یکشنبه در گردهمایی رؤسای ادارات تعاون روستایی آذربایجان شرقی افزود: این میزان محصول خریداری شده به صورت تضمینی بوده است.

وی اظهار داشت: در 9 ماهه نخست امسال 19 هزار و 837 تن محصولات کشاورزی به صورت تضمینی و 110 هزار و 161 تن به صورت توافقی خریداری شده است.

محمدفام با بیان اینکه در مدت مشابه پارسال 61 هزار و 318 تن محصولات کشاورزی به صورت توافقی خریداری شده بود، افزود: خرید توافقی محصولات کشاورزی امسال در مقایسه با سال گذشته بیانگر رشد 179 درصدی است.

مدیر سازمان تعاون روستایی آذربایجان شرقی همچنین گفت: شش هزار و 616 تن از میزان خرید توافقی محصولات کشاورزی در قالب مباشرت با شرکت بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم صورت گرفته است.

در این نشست شرکت کنندگان درباره آخرین اقدامات و برنامه های حوزه مربوطه به صورت جداگانه گزارش دادند.