رفع مشکلات دانش ‌آموزان استثنایی اولویت مسئولان آموزش و پرورش باشد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، فلاح زاده پیش از ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان یزد، ساخت فضاهای آموزشی برای دانش آموزان استثنایی را از مهمترین اولویتهایی خواند که باید در دستور کار شورای آموزش و پرورش استان یزد قرار گیرد.

فلاح ‌زاده بر ضرورت برنامه ‌ریزی و مدیریت آموزش و پرورش استثنایی استان برای کاهش مشکلات ایاب و ذهاب دانش‌ آموزان معلول نیز تاکید کرد.

وی از تلاشهای اعضای شورای آموزش و پرورش استان به خاطر کسب رتبه چهارم کشوری در طرح ارزیابی عملکرد شوراهای آموزش و پرورش سراسر کشور نیز تقدیر و تشکر کرد.

رفع مشکلات مدارس استثنایی استان یزد از ضرورتهاست

نماینده ولی ‌فقیه و امام جمعه یزد نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات مدارس استثنایی استان یزد، بر ضرورت رفع مشکلات آموزشی دانش‌ آموزان استثنایی تاکید کرد.

حجت ‌الاسلام محمدعلی صدوقی بسیاری از معلولیتهای جسمی و ذهنی را قابل پیشگیری دانست و افزود: با ارائه آموزشها و تستهای پزشکی قبل از ازدواج می‌توان از گسترش این معلولیتها جلوگیری کرد.

وی از اعضای شورای آموزش و پرورش، معلمان و دانش‌ آموزان و اولیای آنها به خاطر کسب شانزدهمین سال برتری در کنکور سراسری تقدیر کرد.

آموزش و پرورش با استفاده از تجارب فرهنگیان موانع را از سر راه خود کنار بزند

صدوقی مواضع و دیدگاههای وزیر آموزش و پرورش را ستود و اظهار امیدواری کرد: آموزش و پرورش با استفاده از تجارب فرهنگیان پیشکسوت بتواند موانع و مشکلات خود را از سر راه بردارد.

در ادامه این جلسه، محمدرضا باغستانی، رئیس سازمان آموزش و پرورش استان یزد نیز گزارشی از عملکرد یک ماهه این سازمان ارائه کرد.

وی با اشاره به موفقیتهای علمی دانش ‌آموزان در جشنواره خوارزمی و جشنواره رباتیک و رتبه برتر پژوهش‌ سراهای کشور افزود: کسب سه رتبه برتر خوارزمی، یک مقام دومی جشنواره رباتیک و انتخاب باشگاه علمی پژوهشی یزد به عنوان پژوهش‌ سرای برتر کشور و انتخاب مدیر این مرکز به عنوان مدیر برتر کشوری از جمله این موفقیتها به شمار می رود.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی یزد نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت و مشکلات دانش‌ آموزان استثنایی استان یزد ارائه کرد.

1900 دانش آموز استثنایی در مدارس استان یزد تحصیل می کنند

محمدمهدی فلاحتی اظهار داشت: هم ‌اکنون افزون بر هزار و 900 دانش ‌آموز نابینا، کم ‌بینا، کم‌ شنوا و کم ‌توان ذهنی در مدارس استثنایی یزد به تحصیل مشغول هستند.

وی کمبود فضای آموزشی، وسیله ایاب و ذهاب و عدم وجود فضای ورزشی خاص دانش‌ آموزان معلول را از مهمترین مشکلات دانش‌ آموزان استثنایی این استان برشمرد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد نیز در این نشست گزارشی از روند طرح بهسازی لرزه‌ ای مدارس استان ارائه کرد.

محمدی خاطرنشان کرد: مدارسی در طرح مقاوم سازی قرار می ‌گیرند که هزینه بهسازی آنها بیشتر از 30 درصد هزینه ساختمان سازی نباشد.

مجوز بهسازی 1500 کلاس درس در استان یزد دریافت شد

وی افزود: در استان مجوز بهسازی افزون بر هزار و 500 کلاس اخذ شده است و کار مطالعه 651 باب کلاس درس نیز انجام گرفته است.

در این جلسه مصوب شد تا کمیته ‌ای برای پیشگیری از معلولیتها با حضور دستگاه ‌های ذیربط به منظور ارائه آموزش به خانواده ‌ها تشکیل شود.

همچنین تعیین اولویت مدارسی که نیاز به مقاوم ‌سازی دارند، فراهم آوردن مقدمات برپایی نمایشگاه صنایع دستی و کالاهای تولیدی دانش‌ آموزان و اختصاص دو میلیارد ریال برای رفع مشکلات ایاب و ذهاب دانش ‌آموزان معلول از دیگر مصوبات این جلسه بود.

بررسی وضعیت و مشکلات آموزش و پرورش استثنایی، بهسازی لرزه‌ ای مدارس و مرور عملکرد یک ماهه آموزش و پرورش استان از مهمترین مباحث نهمین نشست شورای آموزش و پرورش در سال جاری بود.