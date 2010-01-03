به گزارش خبرگزاری مهر، نگارخانه محسن که به نام زندهیاد محسن رسولاف کاریکاتوریست و طراح جوان نامگذاری شده است، با برپایی نمایشگاه عکس گروهی دیگری همراه با سخنرانی آیدین آغداشلو و حمید سوری افتتاح میشود و همزمان با آن وبسایت گالری رونمایی خواهد شد.
در این نمایشگاه سمیرا اسکندرفر، نیما اسماعیلپور، نیکو ترخانی، ژینوس تقیزاده، بهرنگ صمدزادگان، سمیرا علیخانزاده، امیرعلی قاسمی، بابک کاظمی، سهراب مصطفوی کاشانی، بهنام کامرانی، کتایون کرمی، باربد گلشیری، فرید جعفری سمرقندی، احمد ذوالفقاریان، ملودی حسینزاده، حامد صحیحی و بهروز راعی آثاری را به نمایش میگذارند. این برنامه همراه با موسیقی کاوه کاتب و سخنرانی آیدین آغداشلو و حمید سوری ساعت 18 بعدازظهر خواهد بود.
همزمان با این نمایشگاه، وبسایت نگارخانه محسن رونمایی شود. این نگارخانه و سایت جمعه 18 دیماه از ساعت 18 تا 21 به نشانی نشانی تهران، ظفر (وحید دستگردی)، خ ناجی، خ فرزان، بلوار مینای شرقی، شماره 42 افتتاح میشود.
محسن رسولاف پارسال در 25 سالگی در سانحه سقوط هواپیما در قرقیزستان درگذشت.
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