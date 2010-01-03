عنوان افتخاری شوالیه نیوزیلند برای پیتر جکسن

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد این فیلمنامه نویس، کارگردان و تهیهکننده که بیشتر با سهگانه "ارباب حلقهها" شناخته میشود، تاکنون 17 جایزه اسکار دریافت کرده است.
جکسن در مراسمی که به مناسبت آغاز سال نوی میلادی برگزار میشد، به واسطه خدماتش به سینمای جهان و معرفی سرزمین نیوزیلند در عرصه جهانی به عنوان افتخاری "سر" و "شوالیه" این کشور دست یافت.
موفقیت عظیم تجاری سه گانه "ارباب حلقهها" که در نیوزیلند فیلمبرداری شده، میزان استقبال جهانگردان از این کشور را با رشد قابل توجهی مواجه ساخته است. جکسن هم اکنون به عنوان فیلمنامهنویس و تهیهکننده مشغول کار روی پروژه دو گانه "هابیت" به کارگردانی گی یرمو دل تورو فیلمساز مکزیکی است. داستان این دو فیلم هم نوشته جی آر آر تالکین نویسنده افسانه "ارباب حلقهها" است و پیش از وقوع داستانهای این سهگانه رخ میدهد.
علاوه بر همه اینها کارهای فنی جلوههای ویژه و دیجیتالی فیلم "آواتار" ساخته جیمز کمرون که این روزها پر فروشترین فیلم اکران جهانی است در استودیوهای "وتا" متعلق به جکسن انجام شده که در ولینگتن پایتخت نیوزیلند واقع است. از پیتر جکسن به زودی درام جنایی "استخوانهای دوست داشتنی" اکران خواهد شد.
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