به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشن کتاب سال سینمای ایران با بررسی مجموعه کتاب‌های منتشر شده در یک سال گذشته (آذر 87 تا آذر 88) که کمتر از 15 عنوان است و به دلیل ضرورت غنا بخشیدن به این مقوله و امکان رقابت جدی‌تر مترجمان، مولفان و ناشران این جشن را در سال آینده و با بررسی مجموعه آثار تولید شده از آذر87 تا آذر 89 برگزار می‌کند.

در اولین دوره جشن کتاب سال سینمای ایران آثار مهدی پارسا برای ترجمه کتاب "آنچه همیشه می‌خواستید درباره لکان بدانید"، مازیار اسلامی برای ترجمه "لکان -هیچکاک"، محمد شهبا برای ترجمه "مقدمه‌ای بر هالیوود جدید"، بابک تبرایی برای ترجمه "تصویر کودکان در هالیوود" و بهزاد رحیمیان برای تالیف "راهنمای فیلم" جوایزی را دریافت کردند.

در دومین دوره این جشن آثار رخساره قائم مقامی برای نویسندگی "انیمیشن مستند، شیوه و بیانی تازه"، محمد گذرآبادی برای ترجمه "سفر نویسنده"، نوشته کریستوفر ووگلرو احمد ضابطی جهرمی نویسندگی "سی سال سینما: گزیده مقالات سینمایی" برگزیده شدند.