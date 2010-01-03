ابراز تمایل ترکیه برای تقویت روابط فرهنگی با ایران

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، "حسن توگجو" نماینده مجلس و مشاور ارشد نخست وزیر ترکیه که به منظور دیدار با مقامات علمی، فرهنگی استان به تبریز سفر کرده است پیش از ظهر یکشنبه با علیرضا نوین شهردار تبریز دیدار کرد وپیرامون مسایل فرهنگی و توسعه روابط فرهنگی و مذهبی طرفین به تبادل نظر پرداخت .

در این دیدار علیرضا نوین شهردار تبریز، با ابراز خرسندی از ملاقات با مشاور ارشد نخست وزیر ترکیه با اشاره به روابط دوستانه و نزدیک دو کشور ایران و ترکیه از تبریز به عنوان دروازه اروپا و مهد تشیع علوی در جهان اسلام یاد کرد.

وی خاطر نشان کرد: تبریز علاوه بر آن که از دیر باز به عنوان دروازه تجارت و مبادلات تجاری ، اقتصادی و فرهنگی ایران مطرح بوده، نخستین پایتخت شیعه در جهان اسلام به شمار می رود که نقش بی بدیلی در ترویج و تثبیت فرهنگ تشیع ایفا کرده است .

شهردار تبریز برپایی هفته های فرهنگی دو کشور به ویژه هفته فرهنگی تبریز در شهرهای طرابوزان ، زیره و کریسون ، عقد خواهرخواندگی میان شهرداری های تبریز و استانبول، حضور سرمایه گذاران ترک در پروژه های سرمایه گذاری شهرداری تبریز با سرمایه گذاری بالغ بر 10 هزار میلیارد ریالی و مراودات مختلف فرهنگی تجاری میان دو کشور را سند غیر قابل انکار روابط مستحکم ایران و ترکیه دانست و بر ضرورت تداوم و گسترش روابط در تمامی بخش ها تأکید کرد.

نوین در عین حال از چهره های فرهنگی ، اساتید و فرهیختگان علمی و فرهنگی ایران و ترکیه خواست در راستای شناساندن و معرفی تاریخ و فرهنگ دو کشور و نیز تقویت مشترکات دو جانبه تلاش کنند.

در این دیدار "حسن توگجو" نماینده مجلس و مشاور ارشد نخست وزیر ترکیه نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در شهر تبریز از این شهر به عنوان شهری متفاوت با شهرهای ایران یاد کرد و گفت : وجود اشتراکات بسیار میان مردم و فرهنگ شهر تبریز با ترکیه به ویژه مشترکات مذهبی باعث شگفتی و خوشحالی من در مدت حضورم در تبریز شد.

وی افزود: تبریز با جمهوری آذربایجان اگر چه هم زبان است ، با این حال به لحاظ اعتقادات فرهنگی و باورهای مذهبی بسیار غنی تر از این کشور به شمار می رود و این نشان دهنده عمق علاقه و اعتقاد مردم تبریز به مقدسات و ارزش های دینی است.

توگجو از شهردار تبریز خواست با تقویت روابط فرهنگی میان نخبگان فرهنگی، علمی و مذهبی دو کشور زمینه را برای اتحاد و همدلی مسلمانان ایران و ترکیه فراهم آورد.