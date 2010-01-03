اولین فرماندار چگنی معرفی شد

استاندار لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: شهرستان شدن "چگنی" حاصل تلاش نمایندگان استان لرستان به ویژه در دوره هشتم مجلس بوده است.

سید حسین صابری با تاکید بر اینکه شهرستان "چگنی" از این پس یک شهرستان رسمی و قانونی است، عنوان کرد: مطابق قانون باید ساختار شهرستانی بودن برای این شهرستان تازه تاسیس اعمال شود.

وی بیان کرد: دستگاه های اجرایی استان موظف هستند مطابق متن قانون و در راستای خدمت رسانی به مردم ساختار فعلی این شهرستان را ارتقا دهند.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه با ایجاد این شهرستان بخشی از گستره کاری شهرستان خرم آباد کمتر خواهد شد، یادآور شد: اداراتی که در چگنی ساختار ندارند از طریق خرم آباد اقدام به دایر کردن امکانات در این شهرستان کنند.

صابری با اشاره به در نظر گرفتن فضایی از منابع ملی برای ایجاد مجتمع ادارات در شهرستان چگنی، ابراز امیدواری کرد که این شهرستان با ارتقا ساختارها کار خود را آغاز کند.

این در حالیست که عصر شنبه در مراسمی که در محل سالن آموزش و پرورش شهرستان تازه تاسیس چگنی برگزار شد "احمد رضا دالوند" به عنوان اولین فرماندار این شهرستان معرفی شد.

تاکنون استان لرستان دارای نه شهرستان خرم آباد، بروجرد، ازنا، الیگودرز، پلدختر، کوهدشت، دلفان، سلسله و دورود بود که با تاسیس فرمانداری "چگنی" تعداد شهرستانهای استان لرستان به 10 شهرستان رسید.

بخش چگنی پیش از این از جمله توابع شهرستان خرم آباد محسوب می شد که با تبدیل شدن به شهرستان دارای فرمانداری مستقل شده است.

شهرستان تازه تاسیس چگنی یکی از مراکز مهم گردشگری استان لرستان و دارای سابقه تاریخی مثال زدنی است، تلاش های مردم این شهرستان تازه تاسیس در پیروزی انقلاب اسلامی ستودنی بوده است.