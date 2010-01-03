نبود منابع مالی پایدار شهرداری ها را به چالش کشانده است

محمدرضا پیرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: شهرداری یزد نیز هم اکنون از جمله شهرداریهایی است که برای انجام وظایف و ماموریتهای قانونی یا نیازها و مطالبات شهروندان دچار مشکل است.

وی افزود: شهرداریها به عنوان متولی توسعه شهرها بر اساس وظایف قانونی، بار عمده توسعه شهری کشور را بر دوش می‌ کشند به طوری‌ که وظیفه توسعه ‌ای دولت را کاهش داده‌ اند، بنابراین علاوه بر اختیار وضع عوارض محلی و نقش تعیین کننده آن در تامین منابع مالی به طور طبیعی باید بخشی از درآمدهای کشور نیز به تناسب سهم شهرداریها در توسعه کشور به شهرها اختصاص یابد.

مبنای درآمد شهرداری ها باید در قوانین بودجه ای کشور پیش بینی شود

پیرنیا با اشاره به تجربیات مختلف در کشورهای دنیا به ویژه کشورهای توسعه یافته تاکید کرد: مبنای درآمد شهرداری‌ ها نیاز به توجه جدی، پیش‌ بینی در قوانین بودجه و در صورت نیاز اصلاح قوانین دارد.

این مسئول با اشاره به اجتناب ناپذیری و ضرورت توسعه پایدار برای شهر بزرگی مثل یزد، شیوه‌ های کسب درآمد به شکل کنونی را برای شهرداری ‌ها نامطلوب ذکر کرد.

وی در معرفی درآمدهای پایدار اظهار داشت: درآمدهای پایدار به صورت دائمی بوده و نظیر درآمدهای حاصل از ساخت و ساز و تراکم یا جرایم ساختمانی تحت تاثیر رکود اقتصادی قرار نمی‌ گیرند.

رفاه شهروندان معیاری مهم در انتخاب منابع درآمدی شهرداری است

وی رفاه شهروندان و افزایش کیفیت زندگی آنها را به عنوان یک معیار مهم در انتخاب منابع درآمدی شهرداری معرفی کرد.

پیرنیا مشارکت شهروندان در تامین هزینه‌های شهری را تنها منبع پایدار درآمد برای اداره بهینه شهر دانست.

جوایز خوش حسابی به پرداختهای عوارض سالیانه در یزد اختصاص می یابد

وی در بخش دیگری از این گفتگو بیان داشت: در راستای وصول به هنگام عوارض نوسازی که جزو عوارض پایدار شهری محسوب می‌شود، 10 درصد جایزه خوش حسابی در نظر گرفته شده و علاوه بر آن شهرداری یزد به 88 نفر از شهروندانی که عوارض سالیانه خود را تا بیست و دوم بهمن ماه سال جاری پرداخت کنند، جوایز ارزنده‌ ای از قبیل سه دستگاه خودروی پراید، شش کمک هزینه سفرحج عمره، 12 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات، 9 کمک هزینه سفر به سوریه و 58 مورد کمک هزینه سفر به مشهد مقدس اعطا می‌کند.

وی همچنین از ارائه پیشنهاد به شورا برای اعمال تخفیف چشمگیر عوارض تمدید پروانه‌ های ساختمانی با بیش از پنج سال خبر داد و افزود: این اقدام با هدف رفع عارضه‌های نامطلوب شهری که در اثر ساخت و سازهای نیمه تمام در شهر عارض شده به شهروندانی که به هر دلیل موفق به اتمام ساختمان خود نشده‌اند، انجام می‌شود.

پیرنیا همچنین تخفیف 10 درصدی از ابتدای سال برای مودیان خوش حسابی که نسبت به پرداخت نقدی سایر عوارض خود اقدام کنند را از جمله تشویق ‌ها وتخفیف ‌های ویژه شهرداری برای شهروندان معرفی کرد.