شیراز هنوز در حوزه جذب سرمایه گذار موفق نیست

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سعید موسوی ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای شهر شیراز در جمع خبرنگاران افزود: شیراز از موقعیت بسیار بالایی برای جذب سرمایه گذار برخوردار است اما به دلایل مختلف از جمله شرایط اقتصاد جهانی تاکنون موفق به پیشرفت در این امر نشده ایم اما امید است که با توجه به اهمیتی که دولت برای این بخش قائل بوده در آینده ای نزدیک شاهد حضور سرمایه گذاران متعددی در این کلانشهر باشیم.

وی از رای دیوان عدالت اداری پیرامون پروژه تجاری قصردشت شیراز که طی مدت اخیر در سطح استان فارس و حتی کشور نیز مطرح بوده است، گفت: بنا بر رای دیوان پروژه مذکور مشکل قانونی ندارد و اگر این پروژه خلاف بین شهری مرتکب شده، شهرداری شیراز طی 10 روز می تواند دفاعیات خود را ارسال کند.

رئیس شورای شهر شیراز بیان کرد: طی روزهای آینده شورای شهر و شهرداری جلساتی را در این خصوص برگزار خواهند کرد که در این راستا مسائل مربوط به عدم پرداخت عوارض صحیح از جانب مسئولان این پروژه بررسی خواهد شد.