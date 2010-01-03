اخبار کوتاه ورزشی از آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رقابت تیمهای والیبال نشسته دسته یک گروه ب باشگاه های کشور ظهر یکشنبه با حضور شش تیم شامل تیم هیئت والیبال بهزیستی شهرستانهای هشترود و رشت، استانهای آذربایجان غربی، خراسان شمالی و اردبیل و تیم والیبال نشسته دخانیات ایران در مجموعه ورزشی جهان پهلوان تختی ارومیه به مدت سه روز برگزار می شود.

این دیدارها در سه گروه ادامه خواهد یافت و در پایان دو تیم به رقابتهای سوپر لیگ باشگاه های کشور که در اسفند ماه سالجاری برگزار می شود راه پیدا خواهند کرد.

سه فوتسالیست آذربایجان غربی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

رئیس کمیته فوتسال هیئت فوتبال آذربایجان غربی فرهاد میرزا، جواد محمدزاده و بابک سعیدی زاده سه نفر از فوتسالیستهای استان هستند که به مرحله دوم اردوی آمادگی تیم ملی امید کشور که از ابتدای هفته جاری در محل آکادمی المپیک تیم ملی در تهران در حال برگزاری است، دعوت شدند.

رحمان رستمی این اقدامات و کسب نتایج مورد قبول و در خور توسط تیمهای استانی در سطح ملی، نشانگر پتانسیل بالای فوتسال در بین جوانان آذربایجان غربی است.

وی گفت: حمایت های مالی و اعتباری از تیم های شرکت کننده در لیگ های کشوری و استانی و نیز بستر سازی و استعدادیابی برای ادامه روند روبه رشد فوتسال آذربایجان غربی الزامی است.

رستمی یادآور شد: در حال حاضر در لیگ دسته یک بزرگسالان کشور، تیم فوتسال سپاه شهدای آذربایجان غربی و دررده های امید، جوانان زیر 15 سال، زیر 12 سال و سه تیم نیز در زیرگروه کشور از شهرستانهای سلماس، بوکان و ماکو تیم هایی حضور دارند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در حال حاضر هشت تیم از شهرستاهای استان در لیگ برتر استانی و ده تیم نیز در لیگ دسته یک شرکت دارند.

آغاز اردوی آمادگی هیئت کوهنوردی آذربایجان غربی در نقده

اردوی سه روزه آمادگی هیئت کوهنوردی آذربایجان غربی به منظور صعود زمستانی به قله دماوند در نقده آغاز شد.

در این اردو که به صورت تئوری و عملی برگزار می شود، 35 کوهنورد از شهرستان های میاندوآب، بوکان، نقده، خوی، ماکو و مهاباد حضور دارند.

این اردو با هدف توسعه ورزش مفرح کوهنوردی در بین جوانان مستعد آذربایجان غربی و انتخاب تیم منتخب استان برای صعود زمستانی به قله دماوند برگزار می شود.

این اردو با عنوان مدرسه هیمالیانوردی هیئت کوهنوردی آذربایجان غربی برگزار شده است.

کسب مقام سوم رقابتهای پنج جانبه توسط وزنه برداران آذربایجان غربی

وزنه برداران آذربایجان غربی به مقام سوم تیمی مسابقات پنج جانبه وزنه برداری شمالغرب کشور دست یافتند.

در این دیدارها که با حضور پنج تیم که از شهرسنانهای تبریز، زنجان، میانه، اردبیل، مشکین شهر و آذربایجان غربی متشکل از تیم های شهرستان مهاباد، ارومیه و میاندوآب در تبریز برگزار شد، تیم تبریز به مقام اول و تیم های میانه و ارومیه به ترتیب به مقام های دوم و سوم دست یافتند.

در وزن 56 کیلوگرم امید نعلچی از شهرستان مهاباد به مقام اول و مدال طلا و علی میری به مدال نقره، در وزن 62 کیلوگرم آیدین پاویر از ارومیه، به عنوان نفر اول و مدال طلا، در وزن 69 کیلوگرم بهمن تمدن از مهاباد به عنوان نفر دوم و مدال نقره، در وزن 85 سعید محمدزاده از میاندوآب نفر دوم و مدال نقره و فرید هوشیار از ارومیه به عنوان نفر دوم و مدال برنز دست پیدا کرند.