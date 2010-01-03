به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم نظری جلالی از کاهش 14 درصدی حوادث ناشی از کار خبر داد و گفت: با توجه به اینکه در 48 سال گذشته تنها یک مرکز تحقیقات، تعلیمات حفاظت و بهداشت کار در سطح کشور وجود داشت در 4 سال اخیر این مراکز به چهار واحد افزایش یافت.

معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی همچنین از کاهش مدت زمان رسیدگی به شکایات در شوراهای حل اختلاف از 90 روز به 50 روز خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 5 هزار شورای سازش در سطح کشور فعالیت دارند که در کمتر از 10 روز به مسائل کارگران و کارفرمایان رسیدگی می کنند.

انحراف بنگاههای زودبازده 8 تا 10 درصد

نظری جلالی در ادامه میزان انحراف وامهای پرداخت شده در قالب بنگاههای زودبازده را بین 8 تا 10 درصد ذکر و بیان کرد: تاکنون 209 هزار میلیارد ریال اعتبار توسط بانکها به این بنگاهها پرداخت شده است که اشتغالزایی انجام شده از طریق تسهیلات بنگاههای زودبازده تاکنون 45 درصد مربوط به بخش خدمات، 33 درصد صنعت و 22 درصد نیز کشاورزی بوده است.

وی از رشد 28 درصدی کارگران به شده از سال 84 تاکنون خبر داد و افزود: در این مدت 1 میلیون و 740 هزار نفر گارگر بیمه شده اند و حداقل 1 میلیون نفر کارگر ساختمانی نیز به زودی بیمه خواهند شد.

معاون وزیر کار تصریح کرد: با توجه به اینکه صیانت از نیروی کار یکی از وظایف محوری وزارت کار است، تاکنون750هزار شغل تثبیت شده و برای نخستین بار در سطح کشور نیز کارگروه حمایت از تولید تشکیل شد.

طرح حمایت از مشاغل خانگی به مجلس رفت

همچنین محمدرضا موالی زاده نیز از ارائه طرح حمایت از مشاغل خانگی به مجلس خبر داد و بیان داشت: این طرح برای بررسی به برخی از کمیسیونها ارائه شد و در برخی از کمیسیونهای مرتبط نیز مورد تایید قرار گرفته است.

معاون امور مجلس، حقوقی و بین الملل وزارت کار افزود: طرح حمایت از مشاغل خانگی پس از تایید توسط جمعی از نمایندگان مجلس برای ارائه به صحن علنی در نوبت بوده و پس از ارائه در صحن علنی و تصویب توسط نمایندگان، می‌تواند در زمینه حمایت از مشاغل خانگی اجرایی شود.

پایان طرح تمام شماری بنگاهها

موالی زاده همچنین از اتمام طرح تمام شماری بنگاههای زودبازده خبر داد و گفت: این طرح در زمینه شمارش و نظارت کامل بر طرحهای اشتغالزایی در کشور اجرایی شد و بر اساس آمار به دست آمده بنگاههای کوچک و زودبازده از انحراف کمی برخوردار بوده‌ است.

وی بیان داشت: در زمینه کاهش پرونده‌های مورد اختلاف کارگران و کارفرمایان، طرح 3 جانبه گرایی متشکل از 3 ضلع دولت، کارفرما و کارگر در دست بررسی است و با هماهنگ شدن این گروهها، پرونده‌های مورد اختلاف نیز کاسته می‌شوند. حمایت از کارآفرینان و بنگاههای زودبازده اقتصادی نیز از اولویتهای اصلی وزارت کار اعلام شده است.