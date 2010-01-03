شهرک المهدی به شهر ازنا ملحق شد

شهرام ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در جلسه شورای برنامه ریزی استان لرستان مصوب شد از این پس شهرک المهدی به محدوده شهر ازنا ملحق شود.

وی ادامه داد: شهرک المهدی دارای جمعیتی بیش از چهار هزار و 116 نفر در قالب 908 خانوار است که به شهر 38 هزار نفری ازنا افزوده شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان همچنین از الحاق روستای ناصرالدین به محدوده شهر دورود خبر داد و بیان داشت: این روستا نیز با جمعیتی بالغ بر 9 هزار و 148 نفر به محدوده شهری اضافه شده است.

ملکی همچنین با اشاره به الحاق "جهان آباد" به محدوده شهری بروجرد و "ماسور" به محدوده شهری خرم آباد، یادآور شد: با توجه به اینکه شهرهای خرم آباد و بروجرد دارای جمعیتی بیش از 100 هزار نفر هستند الحاق این بخش ها به محدوده شهری نیازمند مصوبه شورای عالی مسکن است.

وی با اشاره به تصویب الحاق این دو بخش به خرم آباد و بروجرد در شورای برنامه ریزی استان، تاکید کرد: الحاق "جهان آباد" به محدوده شهری بروجرد و "ماسور" به محدوده شهری خرم آباد به زودی در شورای عالی مسکن مطرح و پیگیری خواهد شد.