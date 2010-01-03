مشکلات اساسی داریم / به مسئولان نساجی اطلاعات غلط داده بودند

نادر دست نشان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: مشکل نخست نساجی امکانات بسیار ضعیف ورزشگاه وطنی قائمشهر است که باید این مشکلات توسط مدیرکل تربیت بدنی استان مازندران برطرف شود. این مساله باعث بی نظمی در ورزشگاه شده که در نهایت زمینه ناراحتی و دلخوری مسئولان فدراسیون فوتبال و داوران را از تیم نساجی فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه مدیرکل تربیت بدنی استان وظیفه دارد برای دفاع از مردم فوتبال دوست استان، تیم نساجی و داوران مشکلات ورزشگاه را برطرف کند، اظهار داشت: 7 ماه است رختکن‌های ورزشگاه را برای بازسازی تخریب کرده‌اند اما انگار بودجه لازم برای بازسازی آن وجود ندارد که این یکی از مشکلات این ورزشگاه است. البته همین مشکلات در بازی با داماش و برق شیراز حاشیه‌های بسیاری را برای تیم ما ایجاد کرد و باعث محرومیت تیم از حضور تماشاگران در دیدار با شن‌سا شد.

سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران دومین مشکل تیمش را حمایت نشدن از سوی بهروان رئیس هیئت فوتبال این استان دانست و تاکید کرد: ما از ایشان انتظار داریم مدافع تیم نساجی باشند، متاسفانه در 5 بازی اخیر 5 پنالتی مسلم تیم ما نادیده گرفته شده است، همچنین در بازی با شن‌سا یک گل صددرصد آفساید دریافت کردیم و در دقیقه 82 هم پنالتی ما نادیده گرفته شد.

دست نشان با بیان اینکه از بهروان نه به عنوان مسئول مسابقات دسته اول بلکه به عنوان رئیس هیئت فوتبال استان مازندران انتظار حمایت داریم، خاطرنشان کرد: استان مازندران در سال‌های اخیر بازیکنان مطرحی را به تیم‌های لیگ برتری و تیم ملی معرفی کرده است اما چرا نباید این استان یک تیم در لیگ برتر داشته باشد. ما از ایشان انتظار حمایت داریم اما متاسفانه این حمایت را نمی بینیم.

وی از حواشی تیم نساجی به عنوان سومین مشکل این تیم نام برد و آن را حل شدنی دانست و در مورد بازگشتش به تمرینات تیم تصریح کرد: در نشست شب گذشته هیئت مدیره با مسئولان به گفتگو نشستیم که در آن مشخص شد اطلاعات اشتباه در مورد من به مسئولان اعلام شده است زیرا من با مدیریت مشکلی نداشتم. در نهایت هم قرار شد از امروز در تمرینات تیم حضور یابم.

سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران در پایان گفت: متاسفانه در دیدارهای گذشته اشتباهات سهوی داوران به تیم ما ضربه زده است اما اگر داوران در مسابقات آینده ما با عدالت قضاوت کنند، صددرصد تیم نساجی از 15 بازی باقیمانده که 45 امتیاز در آن رد و بدل می شود، امتیازات لازم را برای صعود به لیگ برتر کسب خواهد کرد. قطعا عدالت در قضاوت‌ها در کنار کیفیت فنی تیم ما می تواند زمینه حضور نساجی در لیگ برتر را فراهم کند.