به گزارش خبرگزاری مهر، در این طرح کتابفروشیهای سیار با نام "قاصدک کتاب" محل عرضه کتاب و کالای فرهنگی خواهند بود. قاصدکها به کمک خودرو در مکانهای نزدیک به مراکز آموزشی، یا نمایشگاهی و پارک ها متوقف می شوند و پس از اتمام فعالیت خود به محل دیگری منتقل خواهند شد.

مدیریت و سازماندهی قاصدکها به صورت زنجیره ای است و از مزایای مختلفی همچون ایجاد امکان آموزش کارگزاران و دیگر عوامل، تعریف و حفظ استانداردها و ارتقای کسب و کار، ایجاد برند تجاری، تبلیغ و تقویت آن و مدیریت خرید کالا با استفاده از مزیت مقیاس برخوردارند.

مراسم افتتاح این طرح ساعت 10 صبح در محل استقرار اولین "قاصدک کتاب" در میدان تجریش، ابتدای خیابان فناخسروی، فضای باز سنگفرش خیابان برگزار می‌شود.

