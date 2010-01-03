ظرفیت تولید گاز زاگرس جنوبی به 242 میلیون متر مکعب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با هدف حفظ سقف تولید 242 میلیون متر مکعب گاز طبیعی از 10 میدان گازی آغار، دالان، نار، کنگان، تابناک، گورزین، سرخون، هما، وراوی و شانول تعمیرات اساسی تاسیسات گازی در مناطق عملیاتی نار، کنگان، آغار، دالان و تابناک را انجام داد.

بر این اساس تاکنون تعمیرات اساسی در منطقه عملیاتی نار و کنگان هفت سایت، یک هزار و 748 متر خطوط لوله، تعویض چند نقطه از خط لوله 24 اینچ از سایت کنگان به پالایشگاه فجر جم انجام گرفته است.

همچنین توپکرانی هوشمند خط 30 اینچ انتقال گاز منطقه سه عملیاتی میدان نار به پالایشگاه فجرجم، سایت کنگان به پالایشگاه فجر و خط لوله 6 اینچ ارسال مایعات گازی مناطق نار به پالایشگاه جم به پایان رسیده است.

در منطقه عملیاتی آغار و دالان هم تاکنون تعمیرات برجهای تقطیر واحد گلایکول پالایشگاه، تعمیرات اساسی مبدلهای حرارتی واحد 600 پالایشگاه و سه فازی، مشعل سوزان و کوره روغن داغ پالایشگاه درمدت 20 روز انجام شده است.

همچنین در این منطقه تعمیر اساسی مرکز تفکیک AFC، چهار مرکز جمع آوری دالان، تاسیسات سرچاهی دو حلقه چاه در منطقه آغار، تعمیر اساسی سه مرکز تفکیک دالان، تعمیر هفت خط لوله به متراژ نهایی 2500 متر در منطقه دالان انجام شده است.

در منطقه عملیاتی پارسیان نیز تعمیر اساسی سه مرکز تفکیک تابناک، مرکز جمع آوری میدان وراوی و تعمیر تاسیسات میادین هما، وراوی و شانول انجام شد بر روی خط لوله 30 اینچ تابناک نیز توپک رانی هوشمند انجام گرفته است.

به گزارش مهر، هم اکنون شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی وظیفه بهره برداری از میادین نفت و گاز در پنج استان جنوبی ایران را شامل 10 میدان گازی آغار، دالان، نار، کنگان، تابناک، گورزین، سرخون، هما، وراوی و شانول با ظرفیت تولید 242 میلیون متر مکعب بر عهده دارد.

همچنین شرکت زاگرس جنوبی برای تولید روزانه 45 هزار بشکه نفت خام از سه میدان نفتی خشت، سروستان و سعادت آباد برنامه ریزی کرده است.