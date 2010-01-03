12 محور اولویت دار دانشگاه منابع طبیعی گرگان تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسن سلطانلو ظهر یکشنبه در نشست این شورا افزود: اصلاح الگوی مصرف در دانشگاه، تسریع و نظارت بر فرایندهای اصلی و مهم دانشگاه در حوزه های مختلف ( فرایند کاری یا عملیاتی )، ارتقاء بهره وری در دانشگاه و ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش از جمله این اولویتهاست.

وی اظهار داشت: کارآفرینی در دانشگاه، بالا بردن جایگاه دانشگاه در نظام آموزش عالی کشور، ارتقاء کیفیت سطح مدیریتی مدیران دانشگاه، رضایت مندی ارباب رجوع، توسعه فرهنگ مشارکت در دانشگاه، ـ توسعه منابع درامدی متنوع در دانشگاه، بهداشت روانی اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه و ساماندهی و زیبا سازی پردیس از دیگر اولویتهاست.

وی اظهار داشت: بی تردید مدیریت بر پایه تفکر جمعی و تصمیم سازی با مشارکت همه نیروهای دانشگاهی ( اعم از کارمند ، استاد و دانشجو ) بهترین شرایط بهبود مستمر را فراهم می سازد و ضمن افزایش کارایی و بهره وری ، خود متضمن کاهش هدررفت فرصت ها و بهره مندی از تمامی استعدادها و قابلیت ها خواهد بود.

به گفته سلطانلو، بدین منظور دبیرخانه نظام پیشنهادها در دانشگاه راه اندازی شده و تصمیم داریم تا نسبت به جمع آوری نظرات و پیشنهادات سازنده و ارزشمند دانشگاهیان عزیز در زمینه های مختلف اداری ، آموزشی ، پژوهشی و سایرموارد مطابق محورهای مصوب اقدام نماییم.

وی افزود: علاقمندان می توانند پیشنهادهای خود را از طریق فرم های pdf پیوست به دبیرخانه نظام پیشنهادهای دانشگاه به آدرس ایمیل offer@gau.ac.ir ارسال کنند.

دبیر شورای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان عنوان کرد: بدیهی است پس از ارسال، روند پیگیری پیشنهاد مربوطه از طریق دبیرخانه نظام پیشنهادها از جانب پیشنهاد دهنده امکان پذیر خواهد بود.

وی یادآور شد: به پیشنهادهایی که باعث افزایش بهره وری در دانشگاه شود پس از تصویب پیشنهادیه در کمیته های تخصصی جوائزی به رسم قدردانی اعطا خواهد شد.

به گفته سلطانلو، پیشنهادها باید به نحوی باعث انتقال فناوری و دانش فنی مرتبط با دانشگاه، افزایش ایمنی و حفاظت کار، کاهش هزینه ها یا افزایش درآمد و سودآوری، افزایش سطح کیفی فعالیت ها یا تسهیل گردش کار، افزایش رضایتمندی ارباب رجوع واحدها و حوزه های مربوطه و افزایش انگیزه و ارتقا بهره وری نیروی انسانی شود.