اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، در پایان هفته هفتم لیگ برتر والیبال نشسته کشور، تیم گسترش فولاد تبریز با دو برد در یک هفته به رده دوم جدول رده بندی صعود کرد .

در هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر والیبال نشسته باشگاه‌های ایران گسترش فولاد تبریز در سالن صدرای تبریز میزبان دو تیم تعاون بندرگز و هیئت گنبد بود که هر دو تیم را با نتیجه سه بر دو شکست داده و به رده دوم جدول صعود کرد

تا پایان هفته هفتم تیم صنعت نفت آبادان با 13 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و گسترش فولاد تبریز با 12 امتیاز و یک دیدار کمتر در رده دوم قرار دارد و ذوب آهن اصفهان با 11 امتیاز سوم است

در آخرین دیدار نیم‌ فصل 17 دی ‌ماه گسترش فولاد تبریز میزبان ذوب آهن اصفهان است و هر کدام از این دو تیم در صورت پیروزی در این مسابقه عنوان قهرمانی نیم فصل را از آن خود خواهند کرد

حضور والیبال نشسته هشترود در لیگ دسته یک

رقابتهای لیگ دسته اول والیبال نشسته در گروه ب به میزبانی ارومیه آغاز می‌شود و هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین هشترود نماینده آذربایجان شرقی در این رقابتها خواهد بود.

مسابقات از روز شنبه به میزبانی سالن تختی ارومیه و با حضور تیمهای دخانیات تهران، هیئت هشترود، هیئت اردبیل، هیئت گیلان، بهزیستی ارومیه و هیئت بجنورد آغاز می‌شود. این مسابقات به مدت پنج روز و تا 16 دی‌ماه ادامه دارد

دو تیم برتر این گروه به مرحله دوم راه پیدا می‌کنند و با تیمهای راه یافته به این مرحله برای صعود به لیگ برتر رقابت می‌کنند

تیم فوتسال ارم کیش قم مغلوب پتروشیمی تبریز شد

تیم فوتسال ارم کیش قم در چارچوب هفته هجدهم مسابقات لیگ برتر با نتیجه چهار بر دو در خانه مغلوب تیم پتروشیمی تبریز شد.

در این دیدار شهرام شریف زاده سه گل و ابراهیم مسعودی یک برای تیم پتروشیمی تبریز به ثمر رساندند و گلهای تیم ارم کیش قم نیز توسط سعید تقی زاده و ناصر اطمینان به ثمر رسید

تیم ارم کیش ابتدا در دقایق شش و هشت بازی از میهمان خود پیش افتاد اما بازیکنان تیم پتروشیمی در نیمه اول یک گل خورده را جبران کردند و سه گل دیگر این تیم در نیمه دوم به ثمر رسید

تیم ارم کیش با شکست در این دیدار هم چنان در رده دوازدهم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور باقی ماند

پتروشیمی تبریز بر کوثر لرستان غلبه کرد

تیم فوتبال پتروشیمی تبریز در هفته یازدهم رقابتهای لیگ دسته اول باشگاه های کشور، بر تیم کوثر لرستان غلبه کرد.

در این دیدار که در ورزشگاه اختصاصی پتروشیمی تبریز و با حضور اندک تماشاگران برگزار شد، تیم میزبان با نتیجه دو بر یک میهمان خود را شکست داد و خود را تا میانه های جدول رده بندی گروه ب بالا کشید

در این دیدار احمد تقی پور در دقیقه 24 بازی پتروشیمی تبریز را جلو انداخت و بلافاصله پس از آن و در دقیقه 25 علی سلیمانی دومین گل پتروشیمی را به ثمر رساند تا تیم میزبان با نتیجه دو بر صفر نیمه اول را به پایان برساند

تیم فوتبال پتروشیمی تبریز با کسب سه امتیاز این دیدار 14 امتیازی شد و کوثر لرستان همچنان 9 امتیازی باقی ماند

شکست فولاد گستر و تساوی شهرداری در هفته یازدهم

هفته یازدهم لیگ دسته اول فوتبال ایران با برگزاری 7 دیدار در گروه ب به پایان رسید.

در مهمترین دیدار در بازی حساس تیم رده دومی نفت تهران به مصاف تیم رده هشتمی گسترش فولاد تبریز رفت و شاگردان مهدی دینورزاده با گل دقایق پایانی خود با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسیدند و با برد در این بازی به صدر جدول گروه ب صعود کردند

وسلی با شهرداری تبریز به توافقات اولیه رسید

مهاجم سابق تیم فوتبال پرسپولیس با شهرداری تبریز به توافقات اولیه رسید.

وسلی برازیلیا پس از اینکه قرار داد خود را با پرسپولیس فسخ کرد با تیم فوتبال شهرداری تبریز به توافقات اولیه رسید

کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس ضمن تائید خبر گفت: صحبت های اولیه انجام شده است و به احتمال فراوان وسلی به این تیم خواهد پیوست و تکلیف این بازیکن ظرف امروز و فردا روشن خواهد شد

آذربایجان شرقی نائب قهرمان رقابت های لیگ شیرجه باشگاه های کشور

در پایان مرحله نخست رقابتهای لیگ شیرجه باشگاه های کشور که در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد، تیم نیروی مقاومت بسیج با 75 امتیاز در رده نخست قرار گرفت، هیئت شنای آذربایجان شرقی با 71 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم وتکو با 58 امتیاز سوم شد.

در رقابتهای از سکو هم مجتبی ولی پور از تیم هیئت شنا آذربایجان شرقی عنوان نخست را کسب کرد و مهدی سلطان زاده از تیم وتکو و علی شکول دیگر شیرجه روی هیئت شنای آذربایجان شرقی عناوین دوم و سوم را به دست آوردند

در پایان مرحله نخست این رقابتها تیم هیئت شنای آذربایجانشرقی مجتبی ولی پور، علی شکول، مهرداد مرادی، حسام صمدی و فرهاد افسری به مربیگری محمد رضا شکول در رقابتها حضور داشتند

دو والیبالیست دختر آذربایجان شرقی در اردوی تیم ملی والیبال بانوان کشور

از سوی فدراسیون والیبال کشور دو والیبالیست دختر آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی والیبال بانوان کشور دعوت شد.

سارا رسول وندی قبلا به اردوی تیم ملی والیبال نوجوانان دختر جهت حضور در اردوی انتخابی بازیهای آسیایی دعوت شده بود که مهسا سلیمی و کوثر شفیع زاده از سوی سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان کشور به این اردو دعوت شدند

این اردو از 13تا 17 دی ماه در مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد

فرهاد صداقت سرپرست هیئت اسکیت آذربایجان شرقی شد

طی حکمی از سوی جمشید وزیری سرپرست فدراسیون اسکیت کشور فرهاد صداقت سرپرست حوزه امور ورزش اداره کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی به سمت سرپرست هیئت اسکیت آذربایجان شرقی منصوب شد.

به پیشنهاد مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی جنابعالی به سمت سرپرست هیئت اسکیت آذربایجان شرقی منصوب شده و به استناد تبصره 3 ماده 10 آئین نامه هیاتهای ورزشی استانها ظرف سه ماه با انجام تمهیدات لازم مجمع انتخاب رئیس هیئت اسکیت برگزار شود

رده پنجمی لیگ برتر واترپلو قهرمانی باشگاههای کشور از آن هیئت شنای آذربایجان شرقی

رقابتهای دور رفت لیگ برتر واترپلو قهرمانی باشگاه های کشور خاتمه یافت و تیم هیئت شنای آذربایجان شرقی بازی های خود را در دور رفت با کسب مقام پنجمی پایان داد.

تیم واترپلوی هیئت شنای آذربایجان شرقی تا پایان دور رفت با هفت امتیاز حاصل 3 برد، 5 باخت و یک تساوی در رده پنجم جدول ایستاده است

دبیر هیئت شنای آذربایجان شرقی در خصوص وضعیت این تیم گفت: تیم واترپلو آذربایجان شرقی به جرات می توان گفت از بی بضاعت ترین تیمهای لیگ برتری است که با بازیکنان بومی و استانی برای اولین بار پای در رقابتهای کشوری گذاشته است