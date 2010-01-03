شهرهای لرستان از نظر طرح جامع دچار مشکل جدی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان صبح یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان لرستان اظهار داشت: شهرهای استان لرستان از نظر طرح جامع دچار مشکل جدی هستند.

صابری تصریح کرد: به مسکن و شهرسازی توصیه می کنیم به هر شکل ممکن انتخاب مشاور برای تهیه طرح جامع شهر خرم آباد را در دستور کار قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه مشاوران تهیه طرح جامعه خرم آباد باید از اول فروردین شروع به کار کنند، یادآور شد: اسباب شرمندگی است که خرم آباد از سال 82 تاکنون طرح جامع تصویب شده ندارد.

استاندار لرستان با تاکید بر پیگیری طرح جامع دیگر شهرهای لرستان، خاطر نشان کرد: مسکن و شهرسازی باید برای تهیه طرح های جامع یک مشاور صلاحیتدار انتخاب کند.

صابری همچنین با اشاره به وضعیت عدم تبادل موافقت نامه های اعتبارات استانی، تاکید کرد: دستگاههای اجرایی تا ظهر پنج شنبه همین هفته وقت دارند نسبت به مبادله موافقت نامه های اعتبارات استانی اقدام کنند.

این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز استاندار لرستان در جلسه شورای مسکن استان با حضور معاون وزیر مسکن از عدم وجود طرح جامع مصوب برای شهرهای لرستان انتقاد کرده و گفته بود: متاسفانه عمده شهرهای استان طرح جامع مصوب تاریخ دار ندارد.

صابری با اشاره به وجود مشاور نا کارآمد در شهرستان خرم آباد در این زمینه، خاطرنشان کرد: باید در این زمینه با جدیت ویژه به بحث تهیه طرح جامع شهرهای استان پرداخته شود.

معاون وزیر مسکن و شهرسازینیز در این جلسه در زمینه طرح جامع شهرهای لرستان گفته بود که تا زمانی که طرح جامع برای شهرها وجود ندارد باید از طرح تفصیلی استفاده شود.

علیزاده در رابطه با کوتاهی هایی که در زمینه تهیه طرح جامع در لرستان صورت گرفته است نیز عنوان کرد: وقتی مشاوران شش سال نتوانسته اند یک طرح جامع را مطالعه کنند فقط باید در این زمینه سکوت کرد.