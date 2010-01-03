مستندهای محمد شیروانی به سرقت رفت

شیروانی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: جمعه شب ساعت 21 تا نیمه شب در منزل نبودم و پس از بازگشت متوجه شدم تمام وسایل صوتی و تصویری، کامپیوتر شخصی، دوربین فیلمبرداری، تجهیزات صدابرداری و حافظه رایانه‌ای که نسخه تمام فیلم‌هایی که در این سال‌ها ساخته بودم روی آن موجود بود، به سرقت رفته است.

وی افزود: همچنین نسخه‌ای از سه مستند به نمایش در نیامده "تهران 021"، "دستور آشپزی" و راش‌هایی از مستندی درباره انتخابات ریاست جمهوری که تا شب قبل از 22 خردادماه تصویربرداری آن انجام شده و پس از آن متوقف شد، در میان این وسایل سرقتی بوده است.

این کارگردان سینمای مستند عنوان کرد: این وسایل رقمی بالغ بر 15 میلیون تومان ارزش داشته و این سرقت را در همان ساعت‌های بازگشت به خانه به آگاهی اطلاع دادم. البته منزل من که به نوعی دفتر کارم نیز محسوب می‌شود، در طبقه اول ساختمان قرار دارد و مسئله سرقت در این ساعت کمی غیرقابل پیش بینی است. البته در حال حاضر پرونده این اتفاق در پایگاه سوم آگاهی در دست پیگیری است.

این مستندساز تاکنون فیلم‌هایی چون "گیلاس‌هایی که کمپوت شد"، "کاندیدا"، "ناف"، "رئیس جمهور میرقنبر"، "444 روز"، "خیام" و... را در کارنامه خود ثبت کرده است.