بهره مندی دو هزار کودک خراسان جنوبی از طرح بهبود وضعیت تغذیه

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مریم نواب زاده پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، از اجرای برنامه مشارکتی و حمایتی جهت بهبود وضع تغذیه کودکان زیر شش سال در استان خبر داد.

وی اضافه کرد: این طرح با هدف کاهش سوء تغذیه کودکان، شناسائی و حمایت از خانوارهای کم در آمد که کودک مبتلا به تاخیر رشد دارند با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سطح استان اجرا می شود.

نواب زاده کمبود ویتامین های B2، D،A و ریز مغذی های همچون ید، آهن، کلسیم و روی در کودکان را به عنوان یک مشکل عمده عنوان کرد و بیان داشت: با تخمین شیوع 15 درصد سوء تغذیه کودکان در ایران سالیانه بیش از پنج میلون دلار به کشور ضرر و زیان وارد می شود.

رئیس اداره بهداشت و درمان و امور بیمه کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی ادامه داد: متاسفانه فقر و سوء تغذیه در کنار هم یک زنجیره و سیکل معیوبی را ایجاد می کنند که همدیگر را تقویت نموده و سبب بدتر شدن وضعیت جامعه در تمامی ابعاد می شود.

نواب زاده در پایان یادآور شد: در سال جاری بالغ بر یک میلیارد و 340 میلیون ریال اعتبار از سوی این نهاد در قالب طرح تغذیه کودکان اختصاص یافته که در طی شش ماهه ابتدای سال جاری تعداد دو هزار و 533 کودک دارای سو تغذیه سبد غذایی دریافت کرده اند.