اختصاص هزار میلیارد تومان اعتبار دولتی به توسعه زیارتی مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد آرین منش ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری اداره کل اوقاف و امور خیریه استان افزود: میزان مبلغ اختصاص یافته از سوی دولت سالانه 200 میلیار تومان در قالب برنامه پنج ساله پنجم توسعه است.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به همایش پایتخت معنوی ایران اظهار داشت: پایتخت معنوی ایران از معدود همایشهایی بود که برکات و آثار را به همراه داشت.

آرین منش افزود: سالانه 20 میلیون زائر به مشهد سفر می کنند که طبق پیش بینی های به عمل آمده این میزان در چشم انداز 20 ساله به 40 میلیون زائر و چهار میلیون مجاور خواهد رسید بنابراین مشهد یک کلانشهر مذهبی متفاوت است که باید از منابع ملی رقمی برای توسعه امر زیارت و ارائه خدمات اختصاص یابد که در این همایش زمینه آن فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به تحولات زیادی که طی یک سال گذشته در مدیریت اوقاف ایجاد شده است، تصریح کرد: استفاده از شیوه های جدید، علمی شدن مدیریت در اوقاف و نوآوری های صورت گرفته بسیار چشم گیر و مشهود بوده است که از جمله آن برگزاری همایش پایتخت معنوی ایران بود.