واگذاری سهام عدالت به زیلوبافان باید با سرعت بیشتری انجام شود

سیدجلال یحیی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در تذکری به وزیر اقتصاد و دارایی بر ضرورت تسریع در واگذاری سهام عدالت به زیلوبافان تاکید شده است.

وی در شرح این تذکر اعلام کرد: در دوره اخیر توزیع سهام عدالت قالیبافان مشمول طرح قرار گرفته‌ اند اما زیلوبافان که به شدت محرومتر هستند و تعداد آنها نیز اندک است، در این طرح قرار نگرفته ‌اند.

یحیی ‌زاده تاکید کرد: با توجه به ضرورت حمایت از صنایع دستی به ویژه صنعت دستی بسیار پر سابقه زیلوبافی، لازم است هرچه سریعتر توزیع سهام را بین قشر محروم و مظلوم اجرایی کنید تا بیشتر از این در حق این قشر کوتاهی نشود.

وزارت کشور شهرداری ها را وادار به پرداخت سهم دهیاری ها کند

وی در تذکر دیگری به وزیر کشور خواستار وادار کردن شهرداری ها به رعایت قانون در ارتباط با پرداخت سهم دهیاری ها در قبال دریافتی ‌ها شد.

نماینده مردم تفت و میبد در شرح این تذکر بیان داشت: در بعضی از موارد شهرداران سهم روستاها از عوارض دریافتی را پرداخت نمی‌ کنند بر همین اساس ضرورت دارد نسبت به این موضوع نظارت کامل و کافی صورت گیرد.

وی ادامه داد: چنانچه این نظارت به شکل جدی اتفاق نیفتد، به‌ زودی بین شهرداری‌ ها و دهیاری‌ ها در بسیاری از شهرستان‌ ها اختلافات شدید صورت خواهد گرفت و موضوع به سطوح اجتماعی کشیده شده و پیامدهای نامطلوبی خواهد داشت.

همچنین نماینده مردم تفت و میبد تسریع نسبت به ابلاغ 44 میلیارد تومان از اعتبارات سازمان تربیت بدنی از محل توسعه مبارزه با دخانیات قانون بودجه 88، تامین 200 میلیون تومان بودجه جهت توسعه به دانشگاه پیام‌ نور تفت، صدور مجوز خرید دو باب منزل مسکونی برای توسعه دانشگاه پیام ‌نور میبد، صدور دستور برای در اولویت قرار گرفتن پروژه قطار بین شهری اردکان - میبد - اشکذر - زارچ - شاهدیه - یزد و مهریز و تامین 50 درصد اعتبار اولیه مورد نیاز احداث سالن ورزشی در مرکز پیام‌ نور میبد را از مسئولان و وزرای مربوطه پیگیری کرد.