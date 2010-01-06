تعریف وزارت بهداشت از نیازهای روانشناختی مردم غیرحرفه ای است

سید محمد مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح نتایج این دیدارها پرداخت و گفت: در ملاقات با کارشناسان اداره سلامت روان وزارت بهداشت، روند تصویب قانون بیمه روانشناسی مورد بررسی قرار گرفت.

طرح بیمه خدمات روانشناختی و مشاوره شامل آن دسته از اختلالات روانی است که نیاز به بستری و دارو ندارد بلکه تاکید بر این است که مردم با دفترچه بیمه خود بتوانند به مراکز و مطب های روانشناسی مراجعه کرده و بابت مسائلی همچون مشاوره ازدواج، افسردگی، نارضایتی از زندگی، استرسهای روزمره، پرورش فرزند و... از خدمات مشاوره و روان درمانی استفاده کنند.

مومنی با اشاره به اعلام آمادگی نماینده اداره سلامت وزارت بهداشت برای دریافت نظرات متخصصین خدمات روانشناختی و مشاوره افزود: تاکید ویژه گروه تدوین در این جلسه بر موضوع قانون سلامت روان بود که در وزارت بهداشت آماده شده است.

قانون سلامت روان که پس از 5 سال آماده شده است تاثیر چشمگیری بر وضعیت بهداشت روانی مردم خواهد داشت.

متاسفانه همچنان تاثیر منفی نگاه مسلط پزشکی در وزارت بهداشت در پیش نویس قانون سلامت روان مشاهده می شود

مومنی

سرپرست گروه تدوین طرح بیمه خدمات روانشناختی و مشاوره در انتقاد از قانون سلامت روان گفت: متاسفانه همچنان تاثیر منفی نگاه مسلط پزشکی در وزارت بهداشت در پیش نویس این قانون مشاهده می شود.

مومنی با عنوان این مطلب که بیشتر محتوای قانون سلامت روان مربوط به انواع بستری بیمارستانی، درمانهای اجباری، بیمار کیفری، تشنج درمانی و... است، ادامه داد: بارها تاکید شده است که در کنار مسائل بیمارستانی که بخش بسیار معدودی از جامعه را شامل می شود، مشکلات مربوط به سلامت روانی را می بایست در مقیاس میلیونها افرادی که در جامعه زندگی می کنند و کارشان هم به بیمارستانهای روانی نمی رسد، بررسی کرد.

این کارشناس ارشد روانشناسی بالینی با تاکید بر اینکه اکثر افسردگیها، اختلالات زناشویی و خانوادگی، استرسها و وسواسها و... در مراکز خدمات روانشناختی و مشاوره قابل درمان است، افزود: تعریف وزارت بهداشت از نیازهای روانشناختی مردم غیرحرفه ای و محدود است.

مومنی اظهار داشت: متاسفانه همه این مسائل تحت تاثیر تسلط نگاه روانپزشکی در وزارت بهداشت است که این نیز تحت تاثیر این موضوع است که مدیران ارشد وزارتخانه روانپزشک هستند.

سرپرست گروه تدوین طرح بیمه خدمات روانشناختی و مشاوره گفت: اعضای گروه تدوین در این جلسه خواستار لحاظ کردن نظر متخصصین روانشناسی پیرامون قانون سلامت روان و پیش بینی موضوع بیمه خدمات روانشناسی در قانون مذکور شدند.