  1. استانها
  2. تهران
۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۸:۰۱

شیرمردی:

رسانه ها باید در ترویج فرهنگ وقف جدی تر عمل کنند

رسانه ها باید در ترویج فرهنگ وقف جدی تر عمل کنند

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان تهران گفت: رسانه ها باید در ترویج فرهنگ وقف جدی تر عمل کنند و همواره به وظیفه خطیر خود در این زمینه توجه کافی داشته باشند.

حجت الاسلام یدالله شیرمردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: رسانه ها از مهمترین عوامل فرهنگسازی در جامعه هستند و می توانند نقش بسزایی در ترویج سنتهای حسنه ایفا کنند.

وی ادامه داد: وقف از سنتهای بسیار پسندیده انسانی که کمتر به آن توجه شده و بسیاری از افراد حتی در خصوص چنین سنتی اطلاعات کافی ندارند.

این مسئول بیان کرد: رسانه ملی در این زمینه رسالت مهمی به عهده دارد و می تواند با تولید برنامه های مطلوب و آموزنده در جهت ترویج فرهنگ وقف در میان شهروندان گامهای موثری بردارد.

وی اظهار داشت: افراد متمول زیادی وجود دارند که علاقمند به انجام امور خیرخواهانه هستند فقط کافیست راه های انجام کار خیر را بشناسند و به سوی آنها هدایت شوند.

این مسئول عنوان کرد: سهم برنامه های ترویج دهنده فرهنگ وقف در رسانه ها چندان قابل توجه نیست و این سنت حسنه به میزان کافی پرداخته نشده است.

شیرمردی خاطرنشان کرد: البته مدتی قبل سریالی با بازی افسانه بایگان از رسانه ملی پخش شد که در چند قسمت آن به موضوع وقف پرداخته شد.

وی اضافه کرد: لازم است تولید چنین برنامه هایی ادامه داشته باشد تا شاهد نتایج درخشان آن باشیم.

کد مطلب 1010535

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها