فروش "استشهادی برای خدا" به مرز چهار میلیون رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فروش کل فیلم سینمایی "استشهادی برای خدا" به کارگردانی علیرضا امینی تا روز شنبه حدود چهار میلیون تومان بوده این فیلم در شش سینما به نمایش در آمده ‌است. این فیلم در روزهای پنجشنبه و جمعه به ترتیب 360 هزار تومان و 714هزار تومان فروش داشته است.

همچنین فروش کل فیلم سینمایی "ماجراهای اینترتی" به کارگردانی حسین قناعت تا روز شنبه شش میلیون و پانصد هزار تومان فروخته است. این فیلم نیز در شش سینما اکران شده‌ است. فروش روزهای جمعه و شنبه "ماجراهای اینترنتی" به ترتیب 518هزار تومان و یک میلیون و 118هزار تومان بوده است.

جمشید هاشم‌پور، محسن تنابنده، احمد مهرانفر و سروناز مستوفی بازیگران "استشهادی برای خدا " هستند، داستان این فیلم درباره راهبانی است که پس از سال‌ها به روستایی برمی‌گردد تا از همسر سابقش حلالیت بطلبد.

"ماجراهای اینترنتی" داستان روستایی است که با ورود اینترنت دچار تغییر و تحول‌های فراوان می‌شود. مهدی پاکدل، بهاره رهنما و فریده دریامج بازیگران این فیلم سینمایی هستند.