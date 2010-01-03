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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۰۶

معوقه‌های بازنشستگان پیش از سال 79 پرداخت می‌شود

معوقه‌های بازنشستگان پیش از سال 79 پرداخت می‌شود

هیئت وزیران موافقت کرد که با تصویب هیئت عالی واگذاری، 10 هزار میلیارد ریال سهام شرکتهای دولتی به صندوق بازنشستگی کشوری و 4 هزار میلیارد ریال سهام به صندوق بازنشستگی لشکری واگذار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی و به استناد به اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واگذاری 14 هزار میلیارد ریال ازسهام شرکت های دولتی به صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه ، به منظور پرداخت مابه التفاوت مبلغ پرداخت شده در اجرای بند ( ر ) تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 کل کشور تا مبلغ موضوع ماده یک اصلاحی قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت، موضوع ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکان،مصوب سال 1379، به بازنشستگان مشترک صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری قبل ازسال 1379 برمبنای حقوق سال 1382و نیز پرداخت باقیمانده مطالبات صندوق های بازنشستگی کشوری ناشی از بند( ل ) تبصره 4 قانون برنامه و بودجه سال 1381 کل کشور حداکثر تا معادل 14 هزار میلیارد ریال سهام شرکت های قابل واگذاری ازجمله پتروشیمی جم به صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری واگذار خواهد شد.

از میزان یاد شده 10 هزار میلیارد ریال سهام به بازنشستگان کشوری و 4 هزار میلیارد ریال سهام به بازنشستگان صندوق های لشکری با تصویب هیئت عالی واگذاری موضوع ماده 13 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 9 قانون برنامه چهارم واگذار خواهد شد.

این واگذاری ها باید با رعایت سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و قوانین ومقررات صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و همچنین موافقت ونظارت معاونت های مدیریت و منابع انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور انجام شود تا صندوق های مذکور نسبت به پرداخت نقدی مطالبات بازنشستگان اقدام کنند.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این مصوبه در تاریخ 9/10/ 1388 توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

کد مطلب 1010537

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