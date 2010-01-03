به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی و به استناد به اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واگذاری 14 هزار میلیارد ریال ازسهام شرکت های دولتی به صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه ، به منظور پرداخت مابه التفاوت مبلغ پرداخت شده در اجرای بند ( ر ) تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 کل کشور تا مبلغ موضوع ماده یک اصلاحی قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت، موضوع ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکان،مصوب سال 1379، به بازنشستگان مشترک صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری قبل ازسال 1379 برمبنای حقوق سال 1382و نیز پرداخت باقیمانده مطالبات صندوق های بازنشستگی کشوری ناشی از بند( ل ) تبصره 4 قانون برنامه و بودجه سال 1381 کل کشور حداکثر تا معادل 14 هزار میلیارد ریال سهام شرکت های قابل واگذاری ازجمله پتروشیمی جم به صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری واگذار خواهد شد.

از میزان یاد شده 10 هزار میلیارد ریال سهام به بازنشستگان کشوری و 4 هزار میلیارد ریال سهام به بازنشستگان صندوق های لشکری با تصویب هیئت عالی واگذاری موضوع ماده 13 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 9 قانون برنامه چهارم واگذار خواهد شد.

این واگذاری ها باید با رعایت سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و قوانین ومقررات صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و همچنین موافقت ونظارت معاونت های مدیریت و منابع انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور انجام شود تا صندوق های مذکور نسبت به پرداخت نقدی مطالبات بازنشستگان اقدام کنند.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این مصوبه در تاریخ 9/10/ 1388 توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.