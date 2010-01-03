به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این آئین نامه را وزیران عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد شماره 63322/11 مورخ 25/9/1387 وزارت راه و ترابری و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، ذیحساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها وظایفی چون نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر طبق ضوابط و قوانین و مقررات قانونی ، نظارت بر حفظ اسناد، مدارک و دفاتر مالی،نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار، نگاهداری حساب اموال شرکت و نظارت بر اموال مذکور، نظارت بر اعمال کنترل بودجه‌ای و تهیه گزارش‌های مربوط،نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی شرکت و نظارت بر حسن اجرای وظایف در مراکز و دوایر و شعب را بر عهده دارند.

این آئین‌نامه در 50 ماده و 8 فصل به موضوعاتی از قبیل وظایف و تشکیلات امور مالی ،وظایف ذیحساب و مدیر کل امور مالی ،مراحل تهیه، تصویب و اجرای بودجه،نظارت مالی،حساب‌های بانکی،سیستم حسابداری و اموال پرداخته است.