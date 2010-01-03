  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۱۲

آئین‌نامه مالی شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور آئین‌نامه مالی شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این آئین نامه را وزیران عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد شماره 63322/11 مورخ 25/9/1387 وزارت راه و ترابری و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، ذیحساب و مدیر کل امور مالی و درآمدها وظایفی چون نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر طبق ضوابط و قوانین و مقررات قانونی ، نظارت بر حفظ اسناد، مدارک و دفاتر مالی،نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار، نگاهداری حساب اموال شرکت و نظارت بر اموال مذکور، نظارت بر اعمال کنترل بودجه‌ای و تهیه گزارش‌های مربوط،نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی شرکت و نظارت بر حسن اجرای وظایف در مراکز و دوایر و شعب را بر عهده دارند.

این آئین‌نامه در 50 ماده و 8 فصل به موضوعاتی از قبیل وظایف و تشکیلات امور مالی ،وظایف ذیحساب و مدیر کل امور مالی ،مراحل تهیه، تصویب و اجرای بودجه،نظارت مالی،حساب‌های بانکی،سیستم حسابداری و اموال پرداخته است.

 

کد مطلب 1010539

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها