افزایش احساس امنیت از کارکردهای دادستانی است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه دادستان اراک افزود: با تعامل و همدلی ایجاد شده در یک سال گذشته دادستانی اراک موفق شده است به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد و موجب افزایش احساس امنیت در اراک به عنوان مرکز استان مرکزی شود.

وی اضافه کرد: وجود وفاق و همدلی در میان اعضای شورای تامین استان سبب شده است این استان در نا آرامی های اخیر در کشور از جمله استان های امن محسوب شود که این موضوع سبب رضایتمندی مقام معظم رهبری ازوضع موجود در دیدار نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با ایشان شده است

شعبانی فرد با اشاره به پیشینه غنی فرهنگی مردم اراک بر اهمیت تامین مصالح مردم در این شهر و استان مرکزی از سوی دستگاه قضایی تاکید کرد و اظهار داشت: هم اینک به مردمی خدمت می کنیم که پرورش دهنده بزرگان بسیاری در طول تاریخ خود بوده اند که می طلبد با خدمت بی منت به این مردم موجبات رضایتمندی و آسودگی آنان را فراهم کرد که در این راستا دستگاه قضایی جایگاه ارزنده ای در تامین این رضایت بر عهده دارد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز گفت: در یک سال گذشته خدمات ارزنده ای از سوی دادستان سابق اراک برای کاهش اطاله دادرسی در دستگاه قضایی صورت گرفته است.

صادق مهدوی راد افزود: در شعب تجدید نظر استان در گذشته رسیدگی به پرونده ها تا سه سال به طول می انجامید ولی امروز با به روز رسانی رسیدگی به پرونده های قضایی در شعب تجدید نظر شاهد کاهش این زمان به حداکثر 30 روز هستیم.

وی اضافه کرد: تا پیش از انتصاب دادستان اراک تعداد پرونده های موجود در شعب تجدید نظر در دستگاه قضایی هم اینک به کمتر از 40 پرونده کاهش یافته است که این موضوع سبب افزایش رضایتمندی مردم و صدور احکام برای پرونده ها دارد

مهدوی راد با قدردانی از تلاش های صورت گرفته توسط قضات و دادرسان قضایی در استان مرکزی گفت: در گذشته بیش از 15 هزار مورد حکم برای اجرا به دایره احکام دادگستری ارسال شده بود که با تلاش کارکنان دستگاه قضایی وهموکاری آنان با دادستانی این تعداد در مدت یک سال به هفت هزار مورد کاهش یافته است که این موضوع نشان از تعامل بالای کارکنان با مدیران قضایی دارد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه استان مرکزی هزاران مورد نیابت قضایی برای اجرا از استان های دیگر در اختیار داشته اسیت که برای اجرایی کردن آن اقدامی صورت نگرفته بود بیان داشت: هم اینک با توجه دادستان به این موضوع تمام نیابت های قضایی داده شده به استان به صفر رسیده است.

دادستان سابق اراک نیز گفت: با تلاش های صورت گرفته حمایت از سرمایه گذاری در استان مرکزی به عنوان یکی از سرفصل های دادستانی برای حمایت از سرمایه گذاری در این شهر بوده است.

علی خاقانی افزود: در راستای افزایش امنیت کسبه در این شهر نیز با تلاش های صورت گرفته تمام طلا فروشی ها و بانک های استان به دوربین های مدار بسته مجهز شدند که این موضوع در افزایش امنیت این کسبه بسیار موثر بوده است.

در این مراسم حجت الااسلام محمد کریمی به عنوان سرپرست دادستانی اراک منصوب و از خدمات خاقانی دادستان قبلی اراک قدردانی شد.