واکنش کمیسیون فرهنگی به خبر تخریب احتمالی چاپخانه مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، احتمال تخریب چاپخانه مجلس شورای اسلامی که بیش از 100 سال قدمت دارد و قابلیت تبدیل شدن به موزه دارد با واکنش برخی از منتقدان مواجه شد.

سید محمد حسینی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در این زمینه عنوان کرد: قطعاً کمیسیون این موضوع را پیگیری می کند و در صورتی که این بنا و لوازم آن تاریخی باشد باید از تخریب آن جلوگیری شود.

در پی صدور فرمان مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی در ایران پارلمان نوپا ایران در سومین جلسه مجلس اول رای به انتشار مذاکرات مجلس و تاسیس یک مطبعه جهت چاپ داد. برهمین اساس چاپخانه مجلس در سال 1325 قمری (1285 شمسی) ابتدا برای چاپ روزنامه مجلس (البته از شماره 1 تا 48 سال اول روزنامه مجلس در مطبعه خورشید به چاپ رسیده است) و نیز مطالب اختصاصی خود مجلس تاسیس شد ولی در سالهای بعدی به چاپ کارهای دیگراز جمله کتاب و نشریات دیگر نیز پرداخت. به طوری که پیش از تفکیک چاپخانه دولتی، چاپخانه مجلس یکی از بزرگترین موسسات مطبوعاتی ایران و خاورمیانه به شمار می رفت.

برخی کارشناسان بزرگترین فعالیت چاپخانه مجلس را چاپ لغتنامه دهخدا می‏دانند و معتقدند بعضی از دستگاههای چاپ در این چاپخانه قابلیت انتقال به موزه را دارند.