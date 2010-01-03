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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۳۵

واکنش کمیسیون فرهنگی به خبر تخریب احتمالی چاپخانه مجلس

واکنش کمیسیون فرهنگی به خبر تخریب احتمالی چاپخانه مجلس

احتمال تخریب چاپخانه مجلس با واکنش عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احتمال تخریب چاپخانه مجلس شورای اسلامی که بیش از 100 سال قدمت دارد و قابلیت تبدیل شدن به موزه دارد با واکنش برخی از منتقدان مواجه شد.

سید محمد حسینی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در این زمینه عنوان کرد: قطعاً کمیسیون این موضوع را پیگیری می کند و در صورتی که این بنا و لوازم آن تاریخی باشد باید از تخریب آن جلوگیری شود.

در پی صدور فرمان مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی در ایران پارلمان نوپا ایران در سومین جلسه مجلس اول رای به انتشار مذاکرات مجلس و تاسیس یک مطبعه جهت چاپ داد. برهمین اساس چاپخانه مجلس در سال 1325 قمری (1285 شمسی)  ابتدا برای چاپ روزنامه مجلس (البته از شماره 1 تا 48 سال اول روزنامه مجلس در مطبعه خورشید به چاپ رسیده است) و نیز مطالب اختصاصی خود مجلس تاسیس شد ولی در سالهای بعدی به چاپ کارهای دیگراز جمله کتاب و نشریات دیگر نیز پرداخت. به طوری که پیش از تفکیک چاپخانه دولتی، چاپخانه مجلس یکی از بزرگترین موسسات مطبوعاتی ایران و خاورمیانه به شمار می رفت.

برخی کارشناسان بزرگترین فعالیت چاپخانه مجلس را چاپ لغتنامه دهخدا می‏دانند و معتقدند بعضی از دستگاههای چاپ در این چاپخانه قابلیت انتقال به موزه را دارند.

 

کد مطلب 1010544

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