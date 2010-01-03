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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۲۴

25 میلیارد ریال اعتبار جهت ایمن سازی مسیر راه‌آهن خراسان هزینه شد

25 میلیارد ریال اعتبار جهت ایمن سازی مسیر راه‌آهن خراسان هزینه شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه‌آهن خراسان رضوی گفت: 25 میلیارد ریال اعتبار جهت ایمن سازی مسیر راه ‌آهن تهران - مشهد در سال جاری در حوزه این اداره کل هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، محمدهادی ضیایی ظهر یکشنبه در مراسم تقدیر از دست ‌اندرکاران را بزرگترین زیرگذر ریلی کشور در سالن ورزشی راه ‌آهن نیشابور افزود: فقط یک تقاطع از 56 تقاطع همسطح مسیر ریلی تهران - مشهد در استان به تقاطع غیر همسطح تبدیل نشده است.

مدیرکل راه‌آهن خراسان رضوی با بیان اینکه مسیر ریلی تهران- مشهد پرترددترین مسیر کشور است، گفت: در حال حاضر 22 شهر در این مسیر از خدمات راه آهن به صورت مستقیم استفاده می‌کنند.

وی اظهار داشت: در سال گذشته 10 میلیون نفر زائر در این مسیر تردد کردند اما امسال فقط در 9 ماه اول سال جاری این میزان مسافر جابجا شده است.

وی خاطرنشان کرد: برای زیرگذر فردوسی نیشابور 10 خط ریلی پیش‌ بینی شده است.

وی ادامه داد: راه آهن برای 17 کیلومتر از حریم خود در حوزه نیشابور دیوار کشیده است.

معاون استاندار و فرماندار نیشابور نیز گفت: طرحهای غیر همسطح چون پل کشتارگاه و فردوسی می ‌تواند حلقه تأثیرگذاری در عدالت ترافیکی داشته باشد.

جلال هاشمی افزود: با توجه به اینکه این تقاطعها در مناطق محروم هستند، تقاضای تسریع در ساخت پل کشتارگاه را داریم.

وی افزود: شهردار و دیگر مسئولان احداث توجه مناسبی به دغدغه ‌های مردم مناطق ضعیف و محروم شهر دارند.

کد مطلب 1010546

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