به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، محمدهادی ضیایی ظهر یکشنبه در مراسم تقدیر از دست ‌اندرکاران را بزرگترین زیرگذر ریلی کشور در سالن ورزشی راه ‌آهن نیشابور افزود: فقط یک تقاطع از 56 تقاطع همسطح مسیر ریلی تهران - مشهد در استان به تقاطع غیر همسطح تبدیل نشده است.

مدیرکل راه‌آهن خراسان رضوی با بیان اینکه مسیر ریلی تهران- مشهد پرترددترین مسیر کشور است، گفت: در حال حاضر 22 شهر در این مسیر از خدمات راه آهن به صورت مستقیم استفاده می‌کنند.

وی اظهار داشت: در سال گذشته 10 میلیون نفر زائر در این مسیر تردد کردند اما امسال فقط در 9 ماه اول سال جاری این میزان مسافر جابجا شده است.

وی خاطرنشان کرد: برای زیرگذر فردوسی نیشابور 10 خط ریلی پیش‌ بینی شده است.

وی ادامه داد: راه آهن برای 17 کیلومتر از حریم خود در حوزه نیشابور دیوار کشیده است.

معاون استاندار و فرماندار نیشابور نیز گفت: طرحهای غیر همسطح چون پل کشتارگاه و فردوسی می ‌تواند حلقه تأثیرگذاری در عدالت ترافیکی داشته باشد.

جلال هاشمی افزود: با توجه به اینکه این تقاطعها در مناطق محروم هستند، تقاضای تسریع در ساخت پل کشتارگاه را داریم.

وی افزود: شهردار و دیگر مسئولان احداث توجه مناسبی به دغدغه ‌های مردم مناطق ضعیف و محروم شهر دارند.