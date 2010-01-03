به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری برگزاری نخستین جشنواره فیلم‌های تلویزیونی با حضور مرتضی میرباقری معاون سیما، غلامرضا صالحی دبیر جشنواره و نمایندگان خبرگزاری‌ها و مطبوعات صبح امروز در سالن بهایی مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.

مرتضی میرباقری معاون سیما در این نشست با اشاره به زمان برگزاری نخستین جشنواره فیلم‌‌های تلویزیونی گفت: این جشنواره دوم بهمن ماه امسال در سالروز تولد امام موسی کاظم (ع) در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود. سازمان صدا و سیما باید شناخت دقیق از مخاطبان سراسر کشور در سنین، تحصیلات و مناطق جغرافیایی مختلف داشته باشد تا آنچه برای سربلندی ملت ایران لازم است در برنامه‌سازی مورد توجه قرار بگیرد.

وی در ادامه افزود: بنابراین برای رسیدن به ماموریت و اهداف باید در ساختارهای مختلف برنامه‌سازی داشته باشیم. ساختار نمایش در بین ساختارهای مختلف برنامه‌سازی همیشه مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است. البته تولیدات نمایش به دلیل فرآیند پیچیده هزینه‌بر هم است. از سوی دیگر تلویزیون برای مناسبت‌های مختلف از جمله رمضان، نوروز، محرم و ... برنامه‌های نمایشی تهیه و پخش می‌کند که مورد توجه مخاطبان هم قرار گرفته است. قصد داریم برای هر فصل هم مجموعه‌های روتین تهیه کنیم.

معاون سیما خاطرنشان ساخت: برگزاری جشنواره فیلم‌های تلویزیونی میدان رقابتی برای فیلمسازان فراهم می‌کند تا بتوانند آثار مناسب خود را ارائه دهند. در حال حاضر فیلم‌های تلویزیونی تنوع خوبی دارند و سازمان صدا و سیما این بستر را برای فیلمسازان فراهم کرده است تا در ژانرهای مختلف از جمله طنز، پلیسی، علمی، فانتزی، دفاع مقدس، انقلاب، انرژی هسته‌ای و ملودرام آثار خوبی بسازند.

میرباقری ادامه داد: شبکه سه بعد از تمام شدن مجموعه‌های تلویزیونی قرار است 30 فیلم تلویزیونی از 60 فیلمی که قرار است در جشنواره فیلم‌های تلویزیونی مورد قضاوت قرار بگیرد را پخش کند. در حال حاضر فیلم‌های تلویزیونی رشد کمی و کیفی خوبی داشته و ما در طول هفته چهار فیلم تلویزیونی پخش می‌کنیم. همچنین در 9 ماه امسال 250 فیلم تلویزیونی تولید کرده‌ایم.

معاون سیما یادآور شد: در جشنواره فیلم‌های تلویزیونی فیلم‌هایی تلویزیونی تولید شده تا مهرماه سال 1388 مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما برای سال آینده سعی می‌کنیم فیلم‌هایی که از مهر سال 1388 تا شهریور سال 1389 تولید شده است را مورد ارزیابی قرار دهیم. بعد از بررسی‌های مختلف 60 فیلم وارد مرحله داوری شده و در تمام بخش‌ها از جمله فیلمنامه، کارگردانی، تصویربرداری، صدابرداری و ... برگزیدگان را انتخاب می‌کنیم. همچنین یک فیلم برتر هم برگزیده می‌شود.

وی با اشاره به اهداف جشنواره توضیح داد: تقویت خلاقیت دست‌اندرکاران تولید فیلم‌های تلویزیونی و تشویق و حمایت از آنها اهداف جشنواره است تا بتوانیم فرصتی فراهم کنیم تا حرکت رو به جلو در این باره داشته باشیم.

غلامرضا صالحی دبیر جشنواره فیلم‌های تلویزیونی اظهار امیدواری کرد که هدف برگزاری این جشنواره ارتقای سطح کیفی فیلم‌های تلویزیونی است.

میرباقری در ادامه این نشست در پاسخ به سئوال خبرنگاران مبنی بر پایین بودن کیفیت فیلم‌های تلویزیونی گفت: ما هم قبول داریم که همه فیلم‌ها وزن‌شان یکی نیست و مسلماً فیلم‌هایی هم تولید شده که کیفیت بالایی ندارد، اما تعداد این نوع فیلم‌ها کم است. از سوی دیگر نظرسنجی از مخاطبان اقبال آنها را نسبت به فیلم‌های تلویزیونی نشان می‌دهد. جشنواره فیلم‌های تلویزیونی می‌تواند المپیادی برای فیلمسازان باشد تا بتوانند با یکدیگر رقابت کنند.

وی در ادامه افزود: فیلم‌های تولید شده مورد ارزیابی کارشناسان قرار می‌گیرد و مخاطبان رضایت بالای خود را نسبت به فیلم‌هایی که در مناسبت‌های مختلف تهیه می‌شود را اعلام کردند.

معاون سیما درباره اینکه چرا از کارگردانان گمنام برای ساخت فیلم‌های تلویزیونی بهره می‌برید، گفت: نه، این طور نیست و هر کارگردانی شناسنامه کاری خودش را دارد. از سوی دیگر باید میدان را برای نیروهای جوان فراهم کنیم و این طور نیست هر کس بخواهد فیلم بسازد. ما در عرصه ساخت فیلم‌های تلویزیونی حرکت رو به جلو را در پیش گرفته‌ایم و اگر کسی می‌گوید فیلم‌های تلویزیونی پنج روزه ساخته می‌شود، کذب محض است.

میرباقری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اما ساخت فیلم‌های تلویزیونی در زمان 10 روزه تبدیل به یک رویه شده و فیلمسازان همزمان با کارگردانی یک پروژه مشغول نگارش پروژه دیگری هم هستند، توضیح داد: نه، رویه نیست. ما تلاش می‌کنیم کارهای مناسب را تولید کنیم. هر کارگردان برجسته‌ای می‌تواند ضمن انجام دادن یک کار به دلیل ظرفیت بالایی که دارد ذهن‌اش را بدون آنکه به کار لطمه بزند درگیر کار دیگری هم بکند و ما برای این مسئله ممنوعیتی نداریم.

وی در ادامه افزود: ما سعی می‌کنیم استانداردها را رعایت کنیم. از سوی دیگر ممکن است کارگردانی در زمانی که فیلم‌اش مراحل تدوین را سپری کند، درگیر پروژه دیگری هم باشد. در این باره هم ممنوعیتی نداریم. وقتی این موارد به کار کارگردان لطمه نزند، مشکلی نیست.

معاون سیما در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مبنی بر ضعیف بودن فیلم‌های تلویزیونی مراکز استان‌ها توضیح داد: در مراکز هنوز به استانداردها و بلوغ نرسیده‌اند و تا استانداردها فاصله داریم. با صحبت شما موافقم، اما در این باره نقاط ضعف در حال شناسایی می‌شود تا کیفیت فیلم‌ها بالاتر برود.

میرباقری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بر ضعیف فیلم‌هایی که به مناسبت مختلف از جمله عید قربان تهیه و پخش می‌شود، توضیح داد: وحدت رویه در این فیلم‌ها رعایت می‌شود. ممکن است امسال در فیلم‌هایی که به مناسبت عید قربان تهیه شده دو موضوع ثابت ببینیم، اما مسلماً در سال آینده رشد کیفی بهتر می‌شود.

وی درباره تولید پروژه‌های الف ویژه توضیح داد: برای چهار سال آینده هم مجموعه‌های الف ویژه مثل "مختارنامه"، "کلاه‌پهلوی" و "سرزمین کهن" را برای پخش داریم. در حال حاضر هم مجموعه "در چشم باد" هم روی آنتن شبکه یک است. برای سال 89 هم مجموعه‌های "صاعقه خاموش"، "حضرت موسی (ع)" و "اقبال لاهوری" را می‌سازیم. "صاعقه خاموش" به کارگردانی مجتبی راعی و تهیه‌کنندگی حسن بشکوفه تهیه می‌شود و هنوز کارگردانان آن دو پروژه مشخص نشده است.

معاون سیما در ادامه این نشست خاطرنشان ساخت: مجموعه‌های روتین با اقبال مخاطبان رو به رو شده است. مجموعه "رستگاران" 80 درصد و مجموعه "دلنوازان" 87 درصد بیننده داشت.

میرباقری درباره بین‌المللی شدن جشنواره فیلم‌های تلویزیونی گفت: در ابتدا باید ظرفیت تولیدات داخلی خود را مشخص کنیم و بعد از آن به فکر بین‌المللی شدن این جشنواره باشیم. همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند سعی می‌کنیم به موضوع‌های دینی و اخلاقی در مجموعه‌های نمایشی هم بپردازیم.

وی با اشاره به مجموعه "کلید اسرار" گفت: گرچه این مجموعه به لحاظ تحقیقاتی قوام زیادی ندارد، اما ساختار آن به گونه‌ای بوده که با استقبال مخاطبان رو به رو شده است. در مجموع تلاش می‌کنیم حرکت رو به جلویی برای ساخت فیلم‌ها و مجموعه‌های متنوع داشته باشیم.