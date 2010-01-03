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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۰۲

دانشگاه تبریز در 81 رشته هیئت علمی جدید جذب می کند

دانشگاه تبریز در 81 رشته هیئت علمی جدید جذب می کند

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی دانشگاه تبریز از جذب اعضای هیئت علمی جدید برای تامین نیاز این دانشگاه در 81 رشته خبر داد و گفت: این دانشگاه در 32 رشته برای دانشجویان دوره دکتری بورس تحصیلی اعطا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، میر جلیل اکرمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جذب اعضای هیئت علمی جدید در راستای ارتقای جایگاه علمی و تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی این دانشگاه صورت می گیرد، گفت: پذیرش اعضای هیئت علمی در دانشگاه تبریز مطابق با آیین نامه هیئت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 17 رشته گروه علوم پایه، 16 رشته گروه ادبیات و علوم انسانی، 12 گروه کشاورزی و دامپزشکی و 36 رشته در گروه فنی و مهندسی عضو هیئت علمی صورت می گیرد.

وی افزود: دانشگاه تبریز اعضای هیئت علمی جدید را در رشته های تحصیلی و گرایشهای مورد نیاز خود از میان واجدین شرایط که دارای مدرک دکتری تخصصی (Ph.D) برای عضویت پیمانی جذب می کند.

به گفته وی همچنین دانشجویان برجسته و ممتاز شاغل به تحصیل در این مقطع برای اعطای بورس تحصیل داخل برای دانشکده های دانشگاه تبریز و آموزشکده های کشاورزی اهر و فنی مهندسی مرند وابسته به این دانشگاه پذیرش می شوند.

اکرمی گفت: متقاضیان واجد شرایط می توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه تبریز به آدرس www.tabrizu.ac.ir پرسشنامه مشخصات را تکمیل و همراه مدارک لازم اعلام شده حداکثر تا بیست و پنجم دی ماه با پست سفارشی به آدرس تبریز، بلوار 29 بهمن – دانشگاه تبریز صندوق پستی 5166616471 ساختمان آموزش کل سابق دبیرخانه هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی ارسال کنند.

معاون آموزشی دانشگاه تبریز افزود: هم اکنون 552 نفر هیئت علمی در دانشگاه تبریز به فعالیت آموزشی و پژوهشی مشغول هستند که از این تعداد 51 نفر در مرتبه استادی و 84 نفر در مرتبه دانشیاری قرار دارند.

کد مطلب 1010549

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