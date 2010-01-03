  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۰۳

تشکری هاشمی اعلام کرد:

بهره برداری از پارکینگهای طالقانی و کاوه تا 22 بهمن ماه

بهره برداری از پارکینگهای طالقانی و کاوه تا 22 بهمن ماه

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: عملیات اجرایی احداث پارکینگهای طالقانی و کاوه به اتمام رسیده است و اکنون مراحل پایانی کار دنبال می شود و این دو پارکینگ طبقاتی تا 22 بهمن ماه به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس تشکری هاشمی با بیان این مطلب اظهار کرد: پارکینگ طالقانی که در محدوده طرح ترافیک واقع شده ظرفیت پارک 323 خودرو را دارد و در 8 طبقه احداث شده است.

وی با بیان اینکه پارکینگ طبقاتی کاوه در میدان انقلاب ابتدای خیابان آزادی و پارکینگ طالقانی در خیابان طالقانی واقع شده اند گفت: در پارکینگ طالقانی با استفاده از سیستمهای هوشمند ظرفیت خالی برای پارک خودرو در هر لحظه مشخص و اطلاع رسانی می شود و همچنین با نصب دوربینهای نظارتی امکان نظارت کامل بر تمام نقاط پارکینگ وجود دارد که این امر سبب افزایش ضریب ایمنی در پارکینگ می شود.

معاون شهردار تهران همچنین با بیان اینکه سازه اصلی اولین پارکینگ تمام مکانیزه از نسل جدید این نوع پارکینگها در خیابان ایرانشهر نیز تکمیل شده است گفت: این پارکینگ مطابق بر تکنولوژی‌های روز بوده و اولین پارکینگ تمام مکانیزه نسل جدید این نوع پارکینگها در تهران محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: نصب تجهیزات در این پارکینگ نیز آغاز شده است و امیدواریم تا پایان سال این پارکینگ هم به عنوان نخستین پارکینگ مدرن تمام مکانیزه در تهران به بهره برداری برسد.

کد مطلب 1010551

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها