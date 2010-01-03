سالنهای معمولی قابلیت برگزاری مسابقات حرفه ای را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، افشین داوری روز یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: اداره کل تربیت بدنی استان هیچگاه سالنهای غیر استاندارد را نمی سازد بلکه نوع بهره وری از سالن دیدگاههای متفاوتی را در پی خواهد داشت.

مدیر کل تربیت بدنی خراسان رضوی گفت: نوع بهره وری از سالن های ورزشی در تعریف استاندارد بودن نقش دارد و در هر زمینه ای می تواند متفاوت باشد.

داوری تصریح کرد: رئیس جمهور هنگامیکه در سفر اول به استان سفر کرد، قول احداث سالنهای ورزشی معمولی را برای آقایان و بانوان به مردم استان خراسان رضوی داده است که البته این موضوع تحقق یافته است.

وی ادامه داد: با این حال گاهی اوقات دیده می شود که در این سالنها مسابقات حرفه ای انجام می شود بر همین اساس برخی از سالنهای ورزشی که ساخته شده است برای کاربری و استفاده ی عمومی در نظر گرفته شده و پاسخگوی برگزاری مسابقات حرفه ای نمی باشد.

داوری همچنین در رابطه با عدم استاندارد بودن سالن مهران مشهد گفت: بعضی از سالنها نیز همچون سالن مهران که یکی از سالنهای قدیمی و مهم شهر مشهد می باشد و اکنون بعنوان خانه ی والیبال استفاده می شود، از گذشته به ارث رسیده است و بدیهی است که مشکلاتی نیز داشته باشند.

وی افزود: البته ما نیز تا به الان کمکهای مناسبی در جهت رسیدگی به مشکلات سالنهایی همچون سالن مهران داشته ایم که از نمونه های آن میتوان به بهبود جایگاهها و تعمیر کف آنها اشاره کنم.

رئیس اداره کل تربیت بدنی خراسان رضوی در پایان خاطر نشان کرد: ما درصدد هستیم تا شرایط سالنهای ورزشی را بیش از پیش بهبود دهیم، با این حال برای افزودن امکانات دیگر به برخی از سالنهای ورزشی مهم استان پیش بینی هایی شده است که امیدوارم در آینده ای نه چندان نزدیک بتوانیم با تجهیز و نگهداری بیشتر از این سالنها، مشکلات را به حداقل برسانیم.